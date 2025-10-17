La actualidad del viernes 17 de octubre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los presupuestos municipales para 2026, el baipás ferroviario de Almodóvar del Río, y el inicio del Festival Flora acaparan el interés informativo
La junta de gobierno local ha dado luz verde al anteproyecto de los presupuestos municipales de 2026, que ascienden a 595,7 millones de euros y contemplan inversiones por valor de 30 millones. Las cuentas prevén un endeudamiento de 22 millones para reforzar proyectos estratégicos y servicios públicos esenciales. En materia de infraestructuras, el nuevo baipás ferroviario de Almodóvar del Río ya tiene fecha para su puesta en marcha: finales de 2026. El ministro Óscar Puente ha anunciado que la obra permitirá reducir en unos 20 minutos los trayectos en Alta Velocidad entre Sevilla y las ciudades de Málaga y Granada, mejorando la conectividad del territorio. Por último, la ciudad vive con entusiasmo la apertura de los espacios visitables dentro de Flora 2025. La expectación es máxima y los visitantes ya anticipan una edición reñida y vibrante. Cinco patios compiten por alzarse con el galardón, que se dará a conocer en las próximas horas.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido el pasado martes en Córdoba
- Óscar Puente avanza el inicio de la redacción del proyecto para quitar las curvas de la cuesta del Espino
- Los letrados dicen que no hubo puertas giratorias del exgerente de Sadeco pero apuntan a un delito de fraccionamiento
- La AECC demanda que se resuelvan los fallos del cribado de cáncer de mama en un acto en Córdoba
- La embajada de España en Vietnam mediará para la repatriación del profesor cordobés ingresado en la uci
- Urbanismo dará vía libre a la sala museística, la segunda puerta y los proyectos de mejora de Caballerizas
- El Córdoba CF-Almería activa la alerta: más policía y controles por un derbi de alto riesgo
- Urbanismo inicia el proceso para vender a La Perla Food una nave en Rabanales 21 para su proyecto de expansión
Provincia
- La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente pone a Covap como ejemplo de la actividad ganadera que "respeta el entorno"
- Segundo robo en una semana en la perfumería Aromas de Montilla: los ladrones destrozan el escaparate
- Túneles del aceite y del vino, 'showcooking', talleres y exhibiciones: vuelve Sabor a Córdoba
Campo
Andalucía
- Indignación en la concentración en memoria de la adolescente que se suicidó en Sevilla: el colegio amanece con pintadas de "asesinos" y "justicia"
- María Jesús Montero sobre la crisis de los cribados: “Juanma Moreno está desbordado y no va a hacer nada”
España
- El PP ahonda en su estrategia de judicializar los choques con el Congreso y el Gobierno pese a los escasos resultados
- Jonathan Andic, de testigo a investigado: ¿qué sabemos y qué no de la muerte del fundador de Mango?
Internacional
- El triste regreso de los gazatíes a un hogar reducido a escombros: "No queda nada, ni un solo recuerdo"
Deportes
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores