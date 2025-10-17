La junta de gobierno local ha dado luz verde al anteproyecto de los presupuestos municipales de 2026, que ascienden a 595,7 millones de euros y contemplan inversiones por valor de 30 millones. Las cuentas prevén un endeudamiento de 22 millones para reforzar proyectos estratégicos y servicios públicos esenciales. En materia de infraestructuras, el nuevo baipás ferroviario de Almodóvar del Río ya tiene fecha para su puesta en marcha: finales de 2026. El ministro Óscar Puente ha anunciado que la obra permitirá reducir en unos 20 minutos los trayectos en Alta Velocidad entre Sevilla y las ciudades de Málaga y Granada, mejorando la conectividad del territorio. Por último, la ciudad vive con entusiasmo la apertura de los espacios visitables dentro de Flora 2025. La expectación es máxima y los visitantes ya anticipan una edición reñida y vibrante. Cinco patios compiten por alzarse con el galardón, que se dará a conocer en las próximas horas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Andalucía

España

Internacional

Deportes