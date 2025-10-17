Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 17 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los presupuestos municipales para 2026, el baipás ferroviario de Almodóvar del Río, y el inicio del Festival Flora acaparan el interés informativo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La junta de gobierno local ha dado luz verde al anteproyecto de los presupuestos municipales de 2026, que ascienden a 595,7 millones de euros y contemplan inversiones por valor de 30 millones. Las cuentas prevén un endeudamiento de 22 millones para reforzar proyectos estratégicos y servicios públicos esenciales. En materia de infraestructuras, el nuevo baipás ferroviario de Almodóvar del Río ya tiene fecha para su puesta en marcha: finales de 2026. El ministro Óscar Puente ha anunciado que la obra permitirá reducir en unos 20 minutos los trayectos en Alta Velocidad entre Sevilla y las ciudades de Málaga y Granada, mejorando la conectividad del territorio. Por último, la ciudad vive con entusiasmo la apertura de los espacios visitables dentro de Flora 2025. La expectación es máxima y los visitantes ya anticipan una edición reñida y vibrante. Cinco patios compiten por alzarse con el galardón, que se dará a conocer en las próximas horas.

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Andalucía

España

Internacional

Deportes

