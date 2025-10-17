La actualidad del viernes 17 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La lucha contra la pobreza, la apertura al público de Flora 2025 y la nueva hazaña deportiva de Alfonso Cabello suben al podio de la actualidad informativa
La actualidad informativa llega con una mezcla de desafío social, creatividad artística y orgullo deportivo. Coincidiendo con el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, entidades sociales de la ciudad alzan la voz para denunciar el estancamiento de la pobreza estructural, una realidad que afecta tanto a personas sin hogar como a trabajadores con ingresos insuficientes. En el ámbito cultural, el Festival Flora abre hoy sus puertas con cinco instalaciones efímeras inspiradas en el tema “Multiespecie”. El jurado ya ha deliberado y esta misma noche se conocerán las obras ganadoras. Las creaciones podrán visitarse gratuitamente hasta el 22 de octubre, y el día 23 la guerrilla floral tomará los Jardines de Orive. Y ya en el el plano deportivo, el ciclista rambleño Alfonso Cabello conquista en Río de Janeiro su séptimo oro mundial en el kilómetro, reafirmando su dominio en la pista.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Nuevas pistas deportivas, mesas y fuentes renovadas, más de 1.500 plantas... Así lucen Los Villares tras su primera fase de rehabilitación
- Tres sentencias favorables permiten recuperar al Ayuntamiento de Córdoba 34,5 millones
- El Ayuntamiento de Córdoba acondicionará El Arenal para los peroles de San Rafael
- Aucorsa estrena 56 paneles informativos e impulsa la instalación de 100 puntos de recarga del bonobús
- La Audiencia Provincial de Córdoba absuelve al exconcejal David Dorado de un delito de prevaricación
- La Junta espera finalizar el cinturón verde de Córdoba "antes de acabar el año"
Provincia
- El aeródromo de Hinojosa se convertirá en un gran complejo aeronáutico para la lucha contra el fuego y logística
- La autoridad fiscal avala en Córdoba "la continua solvencia financiera" de los ayuntamientos
- Roban varios ojetos y destrozan el pecherín de la Virgen en la iglesia de Santa Marina en Baena
Campo
- Los agricultores y ganaderos andaluces percibirán 765 millones en pagos anticipados de las ayudas directas de la PAC
Andalucía
España
Internacional
Cultura
- La Feria del Libro sopla 50 velas con el sueño de convertir el día de San Rafael en un Sant Jordi cordobés
Economía
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores