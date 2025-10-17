Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 17 de octubre

La lucha contra la pobreza, la apertura al público de Flora 2025 y la nueva hazaña deportiva de Alfonso Cabello suben al podio de la actualidad informativa

Pobreza, gente pidiendo en la calle

Pobreza, gente pidiendo en la calle / Manuel Murillo

La actualidad informativa llega con una mezcla de desafío social, creatividad artística y orgullo deportivo. Coincidiendo con el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, entidades sociales de la ciudad alzan la voz para denunciar el estancamiento de la pobreza estructural, una realidad que afecta tanto a personas sin hogar como a trabajadores con ingresos insuficientes. En el ámbito cultural, el Festival Flora abre hoy sus puertas con cinco instalaciones efímeras inspiradas en el tema “Multiespecie”. El jurado ya ha deliberado y esta misma noche se conocerán las obras ganadoras. Las creaciones podrán visitarse gratuitamente hasta el 22 de octubre, y el día 23 la guerrilla floral tomará los Jardines de Orive. Y ya en el el plano deportivo, el ciclista rambleño Alfonso Cabello conquista en Río de Janeiro su séptimo oro mundial en el kilómetro, reafirmando su dominio en la pista.

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  7. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
  8. Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores

