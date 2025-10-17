La actualidad informativa llega con una mezcla de desafío social, creatividad artística y orgullo deportivo. Coincidiendo con el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, entidades sociales de la ciudad alzan la voz para denunciar el estancamiento de la pobreza estructural, una realidad que afecta tanto a personas sin hogar como a trabajadores con ingresos insuficientes. En el ámbito cultural, el Festival Flora abre hoy sus puertas con cinco instalaciones efímeras inspiradas en el tema “Multiespecie”. El jurado ya ha deliberado y esta misma noche se conocerán las obras ganadoras. Las creaciones podrán visitarse gratuitamente hasta el 22 de octubre, y el día 23 la guerrilla floral tomará los Jardines de Orive. Y ya en el el plano deportivo, el ciclista rambleño Alfonso Cabello conquista en Río de Janeiro su séptimo oro mundial en el kilómetro, reafirmando su dominio en la pista.

