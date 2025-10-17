Transportes espera adjudicar en breve la revisión del proyecto de la variante Oeste y redactarlo "en los próximos meses"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado este viernes que espera que la adjudicación de la revisión del proyecto de lo que queda por hacer de variante Oeste en Córdoba esté firmada en breves, de forma que los trabajos de modificación puedan comenzar "en los próximos meses". En declaraciones a Diario CÓRDOBA durante su visita a las obras del baipás de Almodóvar, Puente ha recordado que en julio se licitó la redacción del proyecto, o más bien la modificación del que ya existía y que no se ha llegado a ejecutar. "Seguimos avanzando en los trabajos técnicos para que, una vez finalizado, podamos iniciar las obras sin más demoras", ha indicado el ministro. En este caso, hay que modificar el proyecto y luego habrá que sacar las propias obras a contratación.

También ha recordado Puente que para poder iniciar las obras "es imprescindible formalizar el convenio entre el ministerio y la Junta de Andalucía para cofinanciar la actuación, ya que una vez finalizada el tramo pasará a ser titularidad de la Junta". Con ello, el ministro ha asegurado que, "por nuestra parte, el compromiso es total: el proyecto avanza y estamos preparados para seguir adelante. Esperamos también total colaboración por parte de la Junta para que el necesario convenio pueda firmarse cuanto antes y la variante sea una realidad".

El ministro Óscar Puente este viernes en Almodóvar, durante su visita a las obras del baipás ferroviario. / A. J. GONZÁLEZ

Lo que queda por hacer

La parte que queda por ejecutar de la variante Oeste es un tramo de 2,3 kilómetros que debe unir la N-437 (carretera del Aeropuerto) con la A-431 (carretera de Palma). Esos más de dos kilómetros son los que permitirán dar continuidad al tramo que ya está en servicio, el sur, el que enlaza las autovías A-4 (Madrid-Sevilla) y A-45 (Málaga) con la carretera del Aeropuerto, que fue inaugurado por el Gobierno central en enero de 2011 y cuya finalidad era facilitar el acceso al aeropuerto (cuya pista estaba siendo en aquel momento ampliada para acoger vuelos regulares, que, pese a aquella actuación, no llegaron hasta el año pasado).

Ese tramo de variante de casi seis kilómetros que se está utilizando desde entonces es la denominada CO-32 y está incompleta porque le falta la parte norte, la que será fundamental para dar salida directa hacia la autovía a los vehículos de mercancías que utilicen el Parque Logístico, que en un par de meses estará de nuevo en obras para iniciar la conexión de su tercera fase con la terminal ferroviaria de El Higuerón. Además, la parte que falta es necesaria para el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, para el Parque Joyero en el que se asienta y para empresas como Hitachi o Cunext, que están ampliando sus instalaciones.

Según ha añadido Puente, esta actuación "supondrá una mejora significativa en la movilidad, la seguridad viaria y la funcionalidad de la red estatal en el entorno de la ciudad".