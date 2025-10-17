Fin de semana de traslados tras el Magno Vía Crucis

La tarde de este viernes volvió a teñirse de solemnidad en las calles de Córdoba con el regreso de algunas imágenes participantes en el Magno Vía Crucis celebrado el pasado sábado. Una ciudad aún emocionada por la histórica jornada vivida durante el fin de semana volvió a congregarse en torno a dos cortejos que retomaban su camino hacia sus templos, esta vez envueltos en un recogimiento más íntimo y pausado.

Traslados de los pasos del Magno Vía Crucis de la Catedral a sus templos /

A las 19.00 horas, el Cristo de Ánimas cruzó la Puerta de las Palmas de la Catedral para emprender su camino hacia San Lorenzo. Lo hizo siguiendo el itinerario que recorre tradicionalmente en la ida de cada Lunes Santo, pero en sentido inverso. El coro de su hermandad lo acompañó durante todo el trayecto, creando una atmósfera que conmovió a cuantos se acercaron a contemplar el paso.

Poco después salió desde la Catedral el Santo Sepulcro de El Carpio. El cortejo, que ya había dejado una profunda huella durante el Vía Crucis Magno, volvió a destacar por su sobriedad y elegancia. En cabeza, la nueva cruz de guía, estrenada precisamente para este magno evento, abría paso a la comitiva, acompañada musicalmente por Hispalensis Ministriles, agrupación especializada en música renacentista que hacia trasladarse a la Semana Santa del pasado.

Resto de traslados

Los traslados continuarán este sábado. La primera en salir de la Catedral será la hermandad de Jesús Nazareno, a las 16.30 horas. Le seguirán El Buen Suceso, a las 16.50 horas; La Redención, a las 17.10; El Rescatado, a las 17.30; La Conversión, a las 17.50; Las Angustias, a las 18.10; Coronación de Espinas, a las 18.30; El Prendimiento, a las 18.50 horas; Las Penas, a las 19.10; El Perdón, a las 19.30 horas; y, por último, el Resucitado, a las 19.50 horas.