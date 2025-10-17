Puente avanza el inicio de la redacción del proyecto que eliminará las curvas de la cuesta del Espino

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado hoy el inicio de la redacción de los proyectos incluidos en la megareforma de la autovía A-4 a su paso por la provincia de Córdoba. Durante su visita a las obras del baipás de Almodóvar, y en declaraciones a este periódico, Puente ha reconocido que el proyecto concreto que prevé la eliminación de la sucesión de curvas de la cuesta del Espino "es una de las partes en las que hay que intervenir, obviamente, y que preocupa a los cordobeses".

En el caso de la parte de la rehabilitación que afectará a la cuesta del Espino, lo que prevé hacer Transportes es un nuevo trazado, eliminando por completo el que se usa hasta ahora. Ese trazado tendrá una longitud de 8,86 kilómetros conformando una curva de 1.400 m, incluyendo, como es lógico, dos enlaces con sus respectivas glorietas y ramales que permitan desviarse desde el trazado original hasta esa curva y volver de nuevo a la autovía salvando las cuatro curvas de la cuesta, con un radio muy reducido y coincidentes con una pendiente de más del 6%.

El ministro Óscar Puente, durante su visita a las obras del baipás ferroviario de Almodóvar. / A. J. GONZÁLEZ

Pero esta intervención no es la única, pues todo el proyecto de intervención en la A-4 a su paso por Córdoba, y que actuará en 88 kilómetros, está compuesto de cerca de 20 obras que costarán, en total, unos 476 millones de euros. Además de la cuesta del Espino, se prevé también una nueva variante en Montoro, un nuevo trazado de la carretera a su paso por Villafranca o la corrección de la misma a su paso por los terrenos de El Álamo, donde está prevista la instalación de una plataforma logística privada.

Ampliación de la A-4 en la capital, pero no una nueva variante

Precisamente, una de las intervenciones que más polémica generó cuando se presentó el anteproyecto es la ampliación de la autovía a su paso por Córdoba capital, no por la ampliación en sí, sino porque muchos sectores entienden que lo que hace falta es, directamente, una nueva variante (que sería la variante Sur). Sin embargo, Transportes no contempla esta máxima. Lo que el ministerio que dirige Óscar Puente tiene planteado para la autovía en este tramo es ampliar la carretera por la margen sur convirtiendo una de las calzadas actuales dirección Sevilla en una vía colectora-distribuidora, mientras que la calzada central del mismo sentido y las dos nuevas que se hagan serían vía colectora y calzada central en sentido Madrid. Es decir, hacer dos nuevas calzadas dentro de la misma carretera, pero no hacer otra carretera.