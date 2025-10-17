Protesta vecinal para exigir la construcción del nuevo centro de salud de Villarrubia

El Consejo de Distrito junto a vecinos y vecinas de Villarrubia sigue a la espera de la respuesta sobre el inicio del proyecto para el nuevo centro de salud. "El centro está en la misma situación que se sabía, es decir, dentro del Plan 2020-2030 y sin una fecha concreta para el inicio de la licitación de la redacción del proyecto", indica el citado organismo en un comunicado, en el que informa de la concentrarción realizada ante las puertas del consultorio médico de Villarrubia para exigir a la delegada de Salud, María Jesús Botella, "un paso más y que el nuevo centro de salud se vaya haciendo realidad".

En su comunicado, el Consejo de Distrito apunta que "no podemos dejar de decir que los acuerdos y promesas de la administración autonómica sobre el nuevo centro de salud para Villarrubia siguen sin cumplirse". En este sentido, recuerdan que la delegada de Salud, en marzo de 2019, apuntó que "habiendo suelo se iniciaba la licitación del proyecto y no ha sido así". De igual modo, señalan que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en junio de 2022 señaló "que estaban trabajando en la redacción del proyecto del nuevo consultorio local de Villarrubia y no ha contemplado aún ni un euro para financiación del mismo".

El consejo de distrito de Villarrubia recalca que "ésta es una demanda histórica de nuestra barriada", que se remonta a 2009, y que sólo desde el año pasado los vecinos y las vecinas han convocado dieciséis manifestaciones y concentraciones reivindicando la mejora de los servicios sanitarios y el nuevo centro de salud.