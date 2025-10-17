El paro, la inflación y la precariedad mantienen al 29% de los cordobeses en situación de pobreza

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha presentado en Córdoba los resultados provinciales del 15 Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía. Seguimiento de los Indicadores de la Agenda UE 2030. Los indicadores presentados por los portavoces de Córdoba, Francisco Javier Jiménez y Sadia Ur-Rehman, señalan cómo el encarecimiento del coste de vida, la inflación, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a la vivienda, así como la brecha de género entre hombres y mujeres, siguen ahondando en las situaciones de pobreza de los cordobeses.

Mientras la tasa de pobreza se sitúa en el 29,2%, el 10,6% de la población de Córdoba sufre privación material y social severa, según los datos del informe, frente al 8,3% de media nacional. Esta realidad viene marcada por una serie de déficits estructurales que pese a ciertos avances como la reducción del desempleo o la mejora de los indicadores educativos, persisten en el tiempo y "mantienen a miles de familias en riesgo de pobreza o exclusión".

Los portavoces de la red insistieron en la necesidad de alcanzar un Pacto Andaluz contra la Pobreza que impulse acciones coordinadas "contra el estancamiento de décadas de planes contra la pobreza sin ningún avance significativo". Según los portavoces, "no podemos naturalizar ni asumir como algo normal la pobreza cronificada en Córdoba". Acabar con la pobreza "no es una opción, es una obligación de justicia y de derechos", recalcan, por lo que llaman a las administraciones a impulsar los planes de acción coordinados "incorporando medidas que fomenten la inclusión social, la educación equitativa y el acceso a los servicios básicos".

Entre esos factores destaca la todavía elevada tasa de paro (16,5% en el segundo trimestre del año), las desigualdades de género, con una brecha salarial de 3.688 euros a favor de los hombres y una clara feminización de la precariedad laboral, o los problemas para acceder a una vivienda digna. En este sentido, recuerdan que las solicitudes de vivienda protegida se han duplicado en Córdoba en los dos últimos años y en 2024 superaban las 67.000 y que si bien la provincia presenta uno de los precios más bajos de Andalucía por metro cuadrado, "la alta demanda y la expansión del mercado turístico está tensionando el mercado inmobiliario y dificultando el acceso a la vivienda de los sectores con rentas medias y bajas".

Más vivienda para paliar la emergencia habitacional

En este contexto de emergencia habitacional, la red reclama "la puesta en marcha urgente de planes de vivienda efectivos y coordinados entre todas las administraciones públicas para dar respuesta al problema en Córdoba" así como aumentar la oferta de vivienda protegida y vivienda social para familias en riesgo de exclusión".

Junto a la vivienda, la desigualdad de género es uno de los elementos definitorios de la realidad social de la provincia, según EAPN, y uno de los principales desafíos sociales. "Más de 85.900 mujeres perciben ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional", señala el informe, lo que supone que "más de la mitad de las trabajadoras ocupadas se encuentran en esa situación". Mujer y precariedad laboral son dos conceptos unidos en Córdoba, una realidad más evidente en sectores como el del empleo doméstico, con un 96% de mujeres, o el colectivo de mujeres mayores de 44 años sin empleo anterior, "que constituye el grupo con más dificultades para la inserción laboral".

Baja la tasa de abandono escolar temprano

Las buenas noticias tienen que ver con la educación por la reducción de la tasa de abandono escolar temprano, que se sitúa en el 10,8% (seis puntos por debajo de la media andaluza y tres de la media nacional) y el incremento de becas al estudio, algo que según Francisco J. Jiménez es la demostración de que la educación "es una herramienta fundamental para luchar contra la exclusión y avanzar en la equidad social".

Infradenuncia de los delitos de odio

Los portavoces de la red aludieron también a los indicadores de migración en la provincia, con un saldo migratorio positivo en 2024, que sitúan en 28.190 personas la población extranjera, 1.843 más que en 2023. Aunque la provincia no destaca por el número de delitos de odio denunciados en comparación con otras provincias (27 de los cuales 15 fueron por racismo y xenofobia), según la red "existe una infradenuncia de este tipo de delitos porque hemos naturalizado hábitos xenófobos". Así, aprovecharon la ocasión para llamar a la sensibilización y recordaron que "existe una ley que protege a las personas contra este tipo de agresiones que hay que dar a conocer para que los afectados denuncien los casos que se produzcan".

La presentación del informe ha sido el preámbulo de la primera Jornada sobre la Pobreza que se celebra esta mañana en la biblioteca Grupo Cántico para analizar los retos y posibles soluciones para reducir los niveles de pobreza en Córdoba.