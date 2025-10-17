'Muévete por tu salud': la marcha lúdico-deportiva para personas mayores que reunirá a más de 300 cordobeses

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), Marián Aguilar, ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Córdoba Muévete por tu salud, una propuesta impulsada con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad que consistirá en una gran marcha lúdico-deportiva dirigida a las personas mayores de la ciudad y que espera la participación de más de 300 procedentes del programa de actividad física del Imdeco, de centros municipales de mayores y de personas de cualquier otro punto de la ciudad.

La iniciativa, desarrollada dentro del programa del Imdeco Mayores activos, tiene como objetivo "visibilizar el papel de los mayores en la sociedad cordobesa y fomentar su participación en la vida comunitaria a través del ejercicio y la convivencia", en palabras de Aguilar. Se trata de una actividad gratuita y abierta a todos los mayores de Córdoba, por ello se pondrá a disposición de los residentes de las barriadas interesados autobuses para poder acudir al evento.

Recorrido de la marcha

Habrá dos recorridos diferenciados, ambos con la misma hora de salida, fijada a las 9.30 horas, y con el mismo destino en la torre de la Calahorra, concretamente en la plataforma inferior que da al río, donde se realizará posteriormente una actividad "basada en el ritmo y el baile".

Salida desde Puerta de Sevilla: la ruta seguirá por la avenida del Corregidor, avenida del Alcázar, Ronda de Isasa, Puente Romano y Torre de la Calahorra.

la ruta seguirá por la avenida del Corregidor, avenida del Alcázar, Ronda de Isasa, Puente Romano y Torre de la Calahorra. Salida desde la ermita de los Santos Mártires: el itinerario recorrerá el Paseo de la Ribera, Ronda de Isasa, Puente Romano y Torre de La Calahorra.

Mayores activos

El programa del Imdeco cuenta con otras actividades para mantener su "compromiso de mejorar y avanzar en el bienestar de las personas mayores", ha afirmado Aguilar, donde pueden participar los mayores de 59 años por un precio reducido a 7 euros la mensualidad. Existen tres tipos de actividades: mantenimiento físico, con dos periodos de enero a junio y de septiembre a diciembre; práctica de taichí, para la armonía entre cuerpo y mente; y las actividades lúdicas de verano en los meses de julio y agosto. Aquellas personas que estén interesadas pueden inscribirse en cualquier centro deportivo de los barrios repartidos por toda la ciudad con el único requisito de entregar un certificado médico sin contraindicaciones para que pueda disfrutar de la actividad.