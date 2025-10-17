Acto en Córdoba
Montero promete unos Presupuestos con partidas históricas en vivienda y en las prioridades de los ciudadanos
La vicepresidenta ha instado a la oposición, especialmente al Partido Popular, a que “deje el politiqueo” y colabore para “hacer avanzar al país”
La vicepresidenta del Gobierno de España y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reafirmado este viernes en Córdoba el compromiso del Ejecutivo de que España contará con Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año. Lo hará además con partidas "históricas" en materias como vivienda. Además, ha instado a la oposición, especialmente al Partido Popular, a que “deje el politiqueo” y colabore para “hacer avanzar al país”.
"Me avergüenza lo que ocurre en el Senado"
Montero ha participado en Córdoba en un acto de homenaje a las víctimas sindicalistas del franquismo y la Guerra Civil. Antes del comienzo del evento, y en respuesta a las preguntas de los medios sobre el anuncio del PP de que llevará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no haber presentado aún los Presupuestos. Para ello, el Senado juega un papel clave y la vicepresidenta criticó que la Cámara Alta se esté utilizando “para hacer ruido permanente” y acusó al partido conservador de “manipularla para sus intereses partidistas”. “Esto no debería consentirse. Me avergüenza lo que ocurre en el Senado”, sentenció.
En este sentido, la vicepresidenta ha lanzado un mensaje irónico: “Los grupos de la Cámara están dispuestos a que España cuente con unas nuevas cuentas públicas, ¿no?”.
Unas cuentas "históricas"
La dirigente socialista ha destacado la importancia de partidas como la destinada a vivienda e interpeló a la oposición sobre si está dispuesta a “dar un salto importante” en esta materia. Sin embargo, lamentó que “los partidos de la derecha y el PP no estén en eso”. A su juicio, “no están en las cosas que la gente necesita para mejorar su calidad de vida, sino en el politiqueo”.
Montero centró sus críticas en el Partido Popular, al que acusó de mantener “una actitud que únicamente a repetir elecciones” y le instó a asumir los resultados de las últimas urnas: “El PP nunca aceptó el veredicto electoral”, subrayó.
Respecto a la situación del Ejecutivo, reiteró que el Gobierno presentará las nuevas cuentas y que estas incluirán partidas “históricas” en ámbitos que “preocupan a la ciudadanía”, como la vivienda.
