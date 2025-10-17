Un huerto urbano y más espacio verde: termina la obra de mejora del solar del antiguo Cine Andalucía

El delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola, ha anunciado este viernes el final de las actuaciones de rehabilitación y puesta en valor del solar del antiguo Cine Andalucía, ubicado en la calle Alfonso XII. De esa manera, y según ha informado, culmina la primera fase del proyecto Hisla, cuya finalidad es "dotar de espacios verdes a zonas en desuso del casco antiguo en la ciudad para su naturalización".

Algunas de las intervenciones que se han realizado en el lugar son la plantación de árboles, la limpieza total del espacio, la eliminación de grafitis o huertos urbanos dentro de un programa de colaboración con esta última edición de Flora. Asimismo, otra de las actuaciones estrella es la recomposición del mural de las abejas, cuya recuperación se ha conseguido en cooperación con el Centro de Rehabilitación de Menores. Cabe destacar también la implantación de un sistema de riego para que las zonas verdes puedan crecer con normalidad.

El delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Daniel García Ibarrola, en las nuevas zonas rehabilitadas del antiguo Cine Andalucía / CÓRDOBA

Otras zonas verdes en el casco histórico

De igual manera, García-Ibarrola ha destacado también que el proyecto Hisla sigue avanzando por una ciudad "más amable" con la restauración de otros espacios como la plaza Conde de Gavia o el jardín del Obispo. En definitiva, el delegado ha manifestado su compromiso con el "desarrollo sostenible" de Córdoba y con las "demandas de los vecinos", creando no solo zonas verdes sino de "espacios de convivencia".