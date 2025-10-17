Sucesos
Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
El último posicionamiento del móvil permitió y un rastreo de la zona permitió dar con el fallecido
Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, han localizado el cuerpo sin vida del varón de 58 años buscado en Córdoba desde el miércoles día 15 de octubre por la tarde, cuando fueron denunciados los hechos. Se le había perdido la pista el pasado martes.
La desaparición fue denunciada por un pariente en la localidad malagueña de Fuengirola, quién manifestó que no tenían noticias de su paradero desde el día 14 por la tarde. Inmediatamente, se dio cuenta a los agentes de la Policía Nacional en Córdoba, dado que la última vez que se le vio fue en su vivienda en la capital cordobesa, como explica el Cuerpo Nacional de Policía en una nota.
Los agentes practicaron todas las gestiones posibles para tratar de dar con el paradero de esta persona, incluyendo el señalamiento del vehículo del desaparecido, así como la difusión del hecho a los distintos servicios policiales para proceder a su búsqueda.
El rastreo del móvil
En la mañana del jueves, día 16, los agentes de Policía Nacional remitieron al Juzgado de Guardia de Córdoba toda la información de la investigación, incluyendo una solicitud para obtener el último posicionamiento del teléfono móvil del desaparecido, el cual dio como resultado la zona de Las Jaras (Córdoba). Fue entonces cuando la información se puso en conocimiento de la Guardia Civil.
Una vez personados los agentes en la zona indicada, se comenzó la búsqueda. El cuerpo fue localizado a media tarde, sin vida, por lo que se activó el protocolo judicial pertinente.
