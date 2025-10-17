Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 17 de octubre de 2025

Concierto de David Bustamante

Concierto de David Bustamante / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Música

Concierto de David Bustamante

El artista cántabro llega a Córdoba dentro de su gira 2025 llamada Tour Inédito, donde interpretará temas de su último trabajo basado en el pop que le inspiró, pero desarrollado en una madurez incuestionable y creado en pleno auge del género de este primer cuarto de siglo. Localidades: de 19 a 81€.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.

Gran Capitán, 3.

20.00 horas.

Feria del libro

Jornada de inaguración

A las 10.00, tendrá lugar la apertura de las casetas, y a las 19.00 será el acto inaugural, con la presentación del libro Corazón de oro, de Luz Gabás, y posteriormente, a las 20.00 horas, la escritora realizará una firma de libros.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.

De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Música

Los Caños en concierto

Los Caños regresan a los escenarios para celebrar dos décadas desde su explosión musical con la gira 20 años pensando en ti, con la que llegan hoy a la plaza de toros de Córdoba.

CÓRDOBA. Plaza de toros de Córdoba.

Gran Vía Parque, s/n.

22.00 horas.

Los Caños en concierto

Los Caños en concierto / Córdoba

Flora

Exhibición de instalaciones y actividades

La octava edición del Festival congrega a artistas y creadores internacionales para realizar instalaciones de gran formato que transformarán los patios más emblemáticos de la ciudad.

CÓRDOBA. Diputación de Córdoba, Mezquita-Catedral, Museo Arqueológico, Palacio de Orive y Palacio de Viana.

De 11.00 a 20.00 horas.

Música

Recital flamenco de Fran Contreras

La Peña Fosforito invita a la actuación de Fran Contreras dentro del 2º Festival de copla por las peñas flamencas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Taberna Beatillas.

Plaza Beatillas.

21.30 horas.

XI Qurtubajazz

Actuación de Sheila Blanco & Federico Lechner

La cantante Sheila Blanco y el pianista Federico Lechner vuelven a unirse para un nuevo proyecto tras su primera colaboración con el disco Puro Gershwin, 2018. En esta ocasión unen sus talentos para desarrollar la fusión de dos fascinantes estilos como son el tango y el jazz cantando en castellano.

CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco.

Ángel de Saavedra, 1.

20.00 horas.

Actuación de Sheila Blanco &amp; Federico Lechner

Actuación de Sheila Blanco & Federico Lechner / Córdoba

Humor

Show ‘La noche es comedia’

El espectáculo reúne a los monologuistas: Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Miki Dkai, Xavier Deltell, Eva Yqué y Tomas García, un show único e irrepetible donde las risas están más que aseguradas. Localidades: de 25 a 32€.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.

Menéndez Pidal, s/n.

21.00 horas.

Show ‘La noche es comedia’

Show ‘La noche es comedia’ / Córdoba

Música

‘La Orquesta suena en la provincia’

Villanueva de Córdoba acogerá este concierto de la Orquesta de Córdoba, donde el programa titulado Vital es una propuesta musical que combina el humor y la creatividad de Lolo Fernández con intervenciones de los músicos; sonará música de ópera, bandas sonoras, clásicos para cuerdas y divertidos juegos instrumentales. Una experiencia interactiva y educativa apta para todos los públicos.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA. Teatro Municipal.

Avda de Cardeña, s/n.

18.30 horas.

Exposición

Inaguración de ‘Sístole y diástole’

Se inaugura una muestra del artista Rafael Cabello Agudo donde exhibe sus trabajos en estampación sobre tela de origen japonés. Estará abierta hasta el 7 de noviembre.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda de Marrubial, s/n.

19.30 horas.

Muestra de cine palestino

Proyección de la película ‘De repente, el paraíso’

En el marco de su muestra de cine palestino, la Casa Árabe proyectará De repente, el paraíso, de Elia Suleiman.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel Santos Gener, 9.

17.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  7. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
  8. Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 17 de octubre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 17 de octubre de 2025

Los barrios ignorados piden una acción coordinada "que vaya a la raíz" para luchar contra la pobreza

Los barrios ignorados piden una acción coordinada "que vaya a la raíz" para luchar contra la pobreza

Las entidades sociales se rebelan contra el estancamiento de la pobreza en Córdoba

Las entidades sociales se rebelan contra el estancamiento de la pobreza en Córdoba

El Palacio de Viana celebra unas jornadas de puertas abiertas por el Festival Flora

El Palacio de Viana celebra unas jornadas de puertas abiertas por el Festival Flora

La Junta destina 10,8 millones de euros a la quinta convocatoria del Programa Empleo y Formación en Córdoba

La Junta destina 10,8 millones de euros a la quinta convocatoria del Programa Empleo y Formación en Córdoba

La Feria del Libro sopla 50 velas con el sueño de convertir el día de San Rafael en un Sant Jordi cordobés

La Feria del Libro sopla 50 velas con el sueño de convertir el día de San Rafael en un Sant Jordi cordobés

Los fallecidos en Córdoba el jueves 16 de octubre

Los fallecidos en Córdoba el jueves 16 de octubre

La Junta subraya que la construcción de la Ronda Norte garantizará "la conservación de restos arqueológicos"

La Junta subraya que la construcción de la Ronda Norte garantizará "la conservación de restos arqueológicos"
Tracking Pixel Contents