Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 17 de octubre de 2025
Música
Concierto de David Bustamante
El artista cántabro llega a Córdoba dentro de su gira 2025 llamada Tour Inédito, donde interpretará temas de su último trabajo basado en el pop que le inspiró, pero desarrollado en una madurez incuestionable y creado en pleno auge del género de este primer cuarto de siglo. Localidades: de 19 a 81€.
CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.
Gran Capitán, 3.
20.00 horas.
Feria del libro
Jornada de inaguración
A las 10.00, tendrá lugar la apertura de las casetas, y a las 19.00 será el acto inaugural, con la presentación del libro Corazón de oro, de Luz Gabás, y posteriormente, a las 20.00 horas, la escritora realizará una firma de libros.
CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
Música
Los Caños en concierto
Los Caños regresan a los escenarios para celebrar dos décadas desde su explosión musical con la gira 20 años pensando en ti, con la que llegan hoy a la plaza de toros de Córdoba.
CÓRDOBA. Plaza de toros de Córdoba.
Gran Vía Parque, s/n.
22.00 horas.
Flora
Exhibición de instalaciones y actividades
La octava edición del Festival congrega a artistas y creadores internacionales para realizar instalaciones de gran formato que transformarán los patios más emblemáticos de la ciudad.
CÓRDOBA. Diputación de Córdoba, Mezquita-Catedral, Museo Arqueológico, Palacio de Orive y Palacio de Viana.
De 11.00 a 20.00 horas.
Música
Recital flamenco de Fran Contreras
La Peña Fosforito invita a la actuación de Fran Contreras dentro del 2º Festival de copla por las peñas flamencas. Entrada gratuita hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Taberna Beatillas.
Plaza Beatillas.
21.30 horas.
XI Qurtubajazz
Actuación de Sheila Blanco & Federico Lechner
La cantante Sheila Blanco y el pianista Federico Lechner vuelven a unirse para un nuevo proyecto tras su primera colaboración con el disco Puro Gershwin, 2018. En esta ocasión unen sus talentos para desarrollar la fusión de dos fascinantes estilos como son el tango y el jazz cantando en castellano.
CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra, 1.
20.00 horas.
Humor
Show ‘La noche es comedia’
El espectáculo reúne a los monologuistas: Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Miki Dkai, Xavier Deltell, Eva Yqué y Tomas García, un show único e irrepetible donde las risas están más que aseguradas. Localidades: de 25 a 32€.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Menéndez Pidal, s/n.
21.00 horas.
Música
‘La Orquesta suena en la provincia’
Villanueva de Córdoba acogerá este concierto de la Orquesta de Córdoba, donde el programa titulado Vital es una propuesta musical que combina el humor y la creatividad de Lolo Fernández con intervenciones de los músicos; sonará música de ópera, bandas sonoras, clásicos para cuerdas y divertidos juegos instrumentales. Una experiencia interactiva y educativa apta para todos los públicos.
VILLANUEVA DE CÓRDOBA. Teatro Municipal.
Avda de Cardeña, s/n.
18.30 horas.
Exposición
Inaguración de ‘Sístole y diástole’
Se inaugura una muestra del artista Rafael Cabello Agudo donde exhibe sus trabajos en estampación sobre tela de origen japonés. Estará abierta hasta el 7 de noviembre.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda de Marrubial, s/n.
19.30 horas.
Muestra de cine palestino
Proyección de la película ‘De repente, el paraíso’
En el marco de su muestra de cine palestino, la Casa Árabe proyectará De repente, el paraíso, de Elia Suleiman.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
17.30 horas.
