Servicios médicos
El Hospital Quirónsalud Córdoba, servicio médico oficial del Festival Flora por cuarto año consecutivo
Es el centro hospitalario de referencia ante cualquier asistencia que puedan necesitar los participantes o miembros de la organización
El Hospital Quirónsalud Córdoba vuelve a ser, por cuarto año consecutivo, el servicio médico oficial del Festival Internacional de las Flores, Flora. El evento, que celebra su octava edición en la capital del 13 al 23 de octubre, reúne a algunos de los más destacados artistas florales del panorama internacional.
El Hospital Quirónsalud Córdoba es el centro hospitalario de referencia de este evento ante cualquier asistencia sanitaria que puedan necesitar tanto los artistas del festival y sus colaboradores como el jurado y resto de miembros de la organización. Además, a través del servicio Hospitality, el centro cuenta un servicio de asistencia médica multilingüe en caso de que fuera necesario.
Con este tipo de colaboraciones, Quirónsalud Córdoba afianza su compromiso con la promoción de la salud, con el objetivo de contribuir al bienestar de la sociedad y apoyar actividades e iniciativas locales que mejoren la calidad de vida de las personas.
Flora nace en Córdoba en 2017 como una iniciativa cultural ideada, financiada e impulsada por Zizai Cultura. Todos los años, el certamen selecciona a algunos de los artistas de arte floral contemporáneo más destacados del mundo para que creen instalaciones site-specific en algunos de los patios institucionales más emblemáticos de la ciudad. El resultado se abre al público, y las obras compiten entre sí por dos premios, los mayores en cuantía en este tipo de galardones. Flora no son sólo instalaciones vegetales, si bien estas conforman su centro y motor. Desde su edición de 2019, el festival se completa con un ambicioso programa de actividades que enriquecen el acercamiento global que el evento quiere hacer al mundo de la botánica contemporánea.
El Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con las máximas certificaciones de calidad asistencial, en diciembre de 2022 fue acreditado con el sello dorado de la Joint Commission International, la máxima distinción que concede este organismo Esta acreditación es la más exigente en el mundo para el ámbito sanitario y analiza que toda la atención y procesos del hospital están enfocados en la seguridad del paciente, en la calidad asistencial, y en un proceso de mejora continua.
