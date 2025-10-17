El Guadamecí Omeya de Córdoba vuelve a Emiratos Árabes Unidos

La Casa Museo Guadamecí Omeya, fundada por los artistas investigadores de las técnicas originales árabes en los cueros decorativos Ramón García Romero y Jose Carlos Villarejo García, celebra su vigésimo aniversario de apertura al público con un programa de actividades que arranca con una destacada exposición en Emiratos Árabes Unidos.

Este hito marca el arranque de dos décadas dedicadas a la conservación, difusión y reinterpretación del arte ancestral del guadamecí cordobés en su etapa más original. La conmemoración de estos 20 años se inaugura con una exposición que llevará la riqueza y el detalle del guadamecí una vez más a un audiencia internacional y especializada del Golfo Pérsico.

Esta muestra se exhibirá del 19 de noviembre hasta el 30 de enero en el Museo de Arte del emirato de Sharjah, y destacará la maestría artística de Villarejo y su compromiso con mantener viva una técnica que floreció en el Califato de Córdoba. Las obras seleccionadas para esta exposición titulada Ayatul Nur están inspiradas en el llamado Verso de la Luz (contenida en el Corán), y busca reflejar la esencia de Dios que se revela como la Luz de los cielos y la tierra, así como la iluminación de los corazones en los creyentes.

La propia estructura de la galería que se construirá próximamente en este museo de arte se concibe como una lámpara, una metáfora visual formada por ocho lados, pero diseñada para ser experimentada abiertamente desde dentro. Para el diseño gráfico de esta sala a construir Villarejo cuenta con el equipo de profesionales de Defábrica como viene siendo habitual en el artista.