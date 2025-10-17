Fiestas Patronales de las Peñas de Córdoba: estas son las fechas, el cartel y el pregonero

"El mes de octubre es el mes de las peñas", ha afirmado Juan Serrano, presidente de la Federación de Peñas, al inicio de su intervención este viernes en el Ayuntamiento de Córdoba con motivo de la presentación de las festividades por San Rafael, patrón de las peñas cordobesas. En el acto le han acompañado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de Fiestas y Tradiciones del Consistorio, Julián Urbano, para mostrar el cartel de ese año, realizado por el joven artista Alejandro García, natural de Bujalance, quien con tan solo 13 años ya ha ganado algunas distinciones locales como el premio de Dibujo Artístico en el concurso de la Romería en honor a San Isidro Labrador, uniendo tradición y expresión personal.

La elección de García como cartelista es un reflejo de la apuesta de la federación por el talento joven y "la reivindicación de la tradición por bandera, pero mirando al futuro", según el alcalde de Córdoba.

Cartel de las Fiestas Patronales de la Federación de Peñas, realizado por Alejandro García Vázquez / Paula Ruiz

Pregón de las fiestas patronales

Asimismo, Serrano ha anunciado a Manuel Gahete para dar el pregón de este año. El catedrático de Lengua y Literatura y poeta ha querido agradecer a la nueva directiva de la federación por "la importante actividad en el ámbito de la cultura tanto en literatura como en arte". José María Bellido, además, ha rememorado su papel como pregonero en 2022, el cual recuerda como uno de los momentos "más emotivos" que ha podido vivir como alcalde de esta ciudad, ya que, en sus propias palabras, le permitió "recordar mis inicios, mi infancia y los vínculos sentimentales con la tierra y con San Rafael".

Programa de festejos

Los actos comenzarán el domingo 19 de octubre con la tradicional convivencia y perol de 80 peñas celebrados en Las Setas. El jueves 23 de octubre, en vísperas del día del patrón, Manuel Gahete dará el pregón a San Rafael a las 20.30 horas en la Diputación Provincial de Córdoba.

Para terminar, el domingo 26 de octubre a las 13.30 horas en el Real Círculo de la Amistad se hará entrega de las distinciones del Potro de Oro, que se otorgará al peñista cordobés Rafael Cañete y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en su 20 aniversario.