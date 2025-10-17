Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 17 de octubre

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 18 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Ramada Garrido

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio de La Fuensanta

Luis Varo Sabariego

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio de Santa Cruz

Consuelo Gloria Luque Bogarin

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio de San Rafael

Josefa Cañasveras Iglesias

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio de San Rafael

Concepción Redondo Perea

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio de San Rafael

José Gomez Casado

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio de San Rafael

Leonardo Jose Perez Cabello

La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio de San Rafael

TEMAS

