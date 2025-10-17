Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 17 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 18 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
María Ramada Garrido
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio de La Fuensanta
Luis Varo Sabariego
La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio de Santa Cruz
Consuelo Gloria Luque Bogarin
La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio de San Rafael
Josefa Cañasveras Iglesias
La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio de San Rafael
Concepción Redondo Perea
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio de San Rafael
José Gomez Casado
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio de San Rafael
Leonardo Jose Perez Cabello
La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio de San Rafael
