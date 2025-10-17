Los fallecidos en Córdoba el viernes 17 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 18 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Ramada Garrido

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio de La Fuensanta

Luis Varo Sabariego

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio de Santa Cruz

Consuelo Gloria Luque Bogarin

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el Cementerio de San Rafael

Josefa Cañasveras Iglesias

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio de San Rafael

Concepción Redondo Perea

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio de San Rafael

José Gomez Casado

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el Cementerio de San Rafael

Leonardo Jose Perez Cabello

La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio de San Rafael