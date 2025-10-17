Éxito de público y calidad en la primera jornada del Campeonato de España del Caballo Árabe en Córdoba

Las Caballerizas Reales de Córdoba han sido escenario esta mañana de la apertura del 45º Campeonato de España del Caballo Pura Raza Árabe, que se celebra hasta el domingo dentro de la Feria Internacional del Caballo de Córdoba, Cabalcor 2025. La jornada inaugural, dedicada al 4º Campeonato de Líneas Españolas, ha contado "con una notable asistencia de público, especialmente destacable para ser viernes, reflejando el creciente interés que despierta la cría del caballo árabe en España", según ha destacado Córdoba Ecuestre en un comunicado.

Bajo la evaluación de los jueces Mr. Jung Nikolaus y Mr. Ramón Sala Manuel, los ejemplares fueron valorados por su morfología, movimiento y fidelidad al estándar racial. Entre los resultados más destacados de la mañana, indica Córdoba Escuestre, figura Afrodita P.F., que con 92.25 puntos obtuvo la mejor calificación del día y se consolidó como una de las grandes favoritas del campeonato.

La ganadería P.F. firmó además un inicio sobresaliente con el triunfo de Arcas P.F. (91.75 puntos) en la categoría de Yearling Colts, confirmando su solidez tanto en potros como en potras jóvenes.

Otros vencedores de la jornada fueron Algaida FT (90.00 puntos) en Filly Foals, Ubidea (90.50 puntos) en Yearling Fillies, Toscana (90.25 puntos) en Fillies 2 años, y Reola (91.75 puntos) en Yeguas de 4 a 6 años. Entre los sementales, Tomillo DY (91.25 puntos) y GORO (90.00 puntos) se alzaron con las primeras posiciones en sus respectivas clases.

El campeonato, organizado por la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes (AECCA) y Córdoba Ecuestre, continuará mañana sábado con las clases de potros y potras jóvenes, y culminará el domingo con los Campeonatos Finales y la Exhibición de Doma Vaquera, que cerrará el evento rindiendo homenaje a la tradición ecuestre andaluza.