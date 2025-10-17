La embajada de España en Vietnam mediará para la repatriación del profesor cordobés ingresado en la uci

La embajadora de España en Vietnam, Carmen Cano de Lasala, se ha reunido este viernes en el hospital privado de Saigon con la hija y la pareja de Juan Manuel Serradilla, el profesor jubilado de la Universidad de Córdoba ingresado en estado crítico en el país asiático desde el pasado 10 de septiembre. Allí la embajadora se ha comprometido a mediar en el futuro traslado de Juan Manuel a España.

En principio, la audiencia de este viernes estaba prevista con el vicecónsul honorario en Saigon, Lorenzo Pecellín Fernández, pero finalmente también ha asistido la embajadora, que ha querido estar al tanto del estado de salud de Juan Manuel Serradilla y de la situación de cara a su repatriación.

"Ambos se han mostrado muy amables y colaborativos y nos ha dicho que va a hacer todo lo posible por informar en Madrid de la urgencia de nuestro caso y de las condiciones para un posible traslado, a ver si pudiésemos conseguir el avión de la Unidad Médica de Aerotransporte del Ejército del Aire (Umaer)", ha explicado Sara Serradilla este viernes a Diario CÓRDOBA. Sin embargo, la capacidad de autorizar ese tipo de decisión no depende directamente de la Embajada, "aunque van a intentar hacerlo llegar a quien tenga que llegar", ha reconocido la hija.

Al mismo tiempo, Carmen Cano de Lasala ha ofrecido a la familia Serradilla su ayuda para extender los visados en Vietnam, que están a punto de caducar en el caso de Juan Manuel Serradilla y su pareja -en el país desde el día 2 de septiembre-, y posteriormente de su hija Sara, que llegó diez días más tarde.

Empeoramiento de Juan Manuel

Tal y como han informado desde la familia, el estado de salud de Juan Manuel también ha empeorado ligeramente en los dos últimos días, tras sufrir una infección en los riñones teniendo que ser drenado por líquido en el abdomen. Esa complicación ha obligado a realizar una segunda intervención.

En ese sentido, la familia está atenta a las constantes evaluaciones médicas que llegan tanto desde Saigon como de médicos españoles a los que se les envían los informes, que son los que aprobarán el futuro traslado de Juan Manuel. En ese sentido, desde la familia han asegurado a este periódico que "no vamos a forzar su traslado", y sin comprometer a nadie a la hora de asumir ese riesgo.

Faltan 100.000 euros

La campaña de recaudación impulsada el lunes 13 de octubre para poder repatriar a Juan Manuel Serradilla ha superado los 100.000 euros, rebasando la mitad del objetivo marcado en 200.000 euros. La plataforma de crowfunding Gofundme para ayudar a Serradilla acumula más de 109.000 euros gracias a las más de mil donaciones recibidas. "Nos sentimos super agradecidas por el apoyo y la difusión que se le está dando a la campaña, pero aún queda para llegar a poder costear el traslado", señalaba ayer su hija, Sara Serradilla.