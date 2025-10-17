Descubre todos los secretos de las cinco instalaciones de Flora 2025

El Festival de la Flores de Córdoba Flora 2025 ha abierto este viernes los patios donde se pueden contemplar las cinco instalaciones que este año competirán por los premios que están en juego, el primero de 25.000 euros y el segundo de 10.000 euros, además del premio del público, sin dotación económica.

Un jurado de expertos pasa a aprimeras horas de hoy por las cinco instalaciones, inspiradas este año en el tema Multiespecie, tras lo cual se retira a deliberar su decisión. Esta noche se conocerá el nombre de las obras ganadoras en la gala de entrega de premios.

Las instalaciones, de carácter efímero, se podrán visitar con entrada libre y gratuita desde este viernes y hasta el miércoles 22 de octubre en horario de 11.00 a 20.00 horas. El viernes 23, de 16.00 a 19.00 horas, tendrá lugar la guerrilla floral en la los Jardines de Orive, donde floristas de Córdoba e integrantes de colectivos sociales realizarán instalaciones efímeras con los restos vegetales de la edición.

Instalaciones del Festival Flora. / Ramón Azañón

[Ampliar el gráfico aquí]

Los cinco patios se encuentran en edificios ubicados en la zona del casco histórico: la Diputación de Córdoba, el Palacio de Viana, el Patio de los Naranjos, el Museo Arqueológico, que regresa después de que el año pasado lo sustituyera Vimcorsa, y el Palacio de Orive, ocupados por los artistas La Musa de las Flores (México), Wagner Kreusch (Brasil), Putman Flowers (EEUU), Paula Anta (España) e Ikefrana (España), respectivamente. Todos ellos han dado forma a una obra de arte contemporáneo singular cuyo significado y materiales utilizados se detalla a continuación:

Gabriela Salazar 'La Musa de las Flores', junto a su equipo en proceso de acabado de su obra, en Diputación. / Manuel Murillo

La Musa de las Flores (Diputación de Córdoba, plaza de Colón 15)

País: México

México Título: Jardín sin tiempo

Jardín sin tiempo Flores: almezo, bambú, Carex, escaramujo, Gaura, Gaura lindheimeri, Helenium, jazmines enredadera, Muhlenbergia capillari, musgo, Nandina, olivo, Parthenocisus quinquefolia, Penisetum fireworks, Penissetum, macrourum, salvia amistad, Salvia microphylla alvinio, Stipa pony tail y Verbena lolly pop.

almezo, bambú, Carex, escaramujo, Gaura, Gaura lindheimeri, Helenium, jazmines enredadera, Muhlenbergia capillari, musgo, Nandina, olivo, Parthenocisus quinquefolia, Penisetum fireworks, Penissetum, macrourum, salvia amistad, Salvia microphylla alvinio, Stipa pony tail y Verbena lolly pop. Otros materiales : acero, acero carbono, barro cocido, hierro, ladrillos hormigón, madera, metacrilato espejo y poliéster.

: acero, acero carbono, barro cocido, hierro, ladrillos hormigón, madera, metacrilato espejo y poliéster. Música: Mei-lan.

Un recorrido por tres estancias simboliza el camino a la plenitud, a la comunión con la naturaleza, único futuro posible. Inspirada en las visiones del Paraíso presentes en tradiciones cristianas (el Edén del Génesis), persas (pairidaēza, el paraíso como jardín cerrado) e islámicas (los siete recintos que esperan en la otra vida), la artista invita al visitante a dejarse llevar por un paisaje cargado de simbolismo.

La primera estancia, a la izquierda, marcada por un gran árbol seco rodeado de flores amarillas, representa el pasado y los apegos que deben superarse. La segunda, dominada por un gran reloj de sol, nos pone frente al espejo del presente y su vitalidad, remarcada por el color rojo. El recorrido culmina en una última instancia, el futuro, un jardín floreado que representa el estado de la iluminación del ser y su conexión profunda con Dios. Pero, ojo, el paraíso no está asegurado: solo la consciencia del pasado y del presente darán las claves para nuestro futuro. "No nos limitemos a repetir el pasado y hagamos verdad la realización plena de un ideal presente no solo en las religiones, sino también en muchas de las utopías humanas."

El brasileño Wagner Kreusch junto a su equipo delante de su obra, en Viana. / Manuel Murillo

Wagner Kreusch (Palacio de Viana, plaza de Don Gome 2)

País: Brasil

Brasil Título: Río flotante

Río flotante Flores y plantas: aspidistra, bambú y Statice.

aspidistra, bambú y Statice. Otros materiales: acero, hierro, latón y plástico.

Cualquier idea que planteemos en relación a nuestro futuro debe tener en cuenta al agua. Wagner Kreusch va un paso más allá, convirtiéndola en protagonista de su instalación y planteando un diálogo entre naturaleza, arquitectura y memoria cultural, invitándonos a repensar nuestra relación con ella desde la memoria del pasado y la urgencia del presente.

Una compleja estructura de cañas de bambú se sostiene sobre la fuente, como una ola vegetal y orgánica que hace un guiño a las formas curvas de los arcos del patio. En ella, una planta tan común en los patios cordobeses como la aspidistra se convierte en un homenaje a la técnica india del beehive, que utiliza vasijas cilíndricas de terracota para enfriar el agua y el ambiente, un sistema parecido al del botijo español.

Gracias a la flexibilidad y resistencia del bambú, el resultado es una estructura monumental que, al mismo tiempo, conserva la ligereza de lo eímero. Kreusch logra una experiencia sensorial y poética, un espacio donde el espectador puede sentir la fragilidad del agua, su poder transformador y carácter esencial para la vida.

Francisco José García 'Ikefrana', junto a su obra, aún sin terminar, en Orive. / Manuel Murillo

Ikefrana (Palacio de Orive, plaza de Orive 2)

País: España

España Título: Semillas nómadas

Semillas nómadas Flores y plantas: Achilea parkers, Asparagus setaceus, Begonia halley, Birch natural,caléndula, Cordyline, Euphorbia espinosa, fibra de palmera, Leucadendron blushing, Limonium sinensis, musgo danés, portulaca, romero rastrero, Sasola opositifolia, Statice y Stipa tenuissima pony tail.

Achilea parkers, Asparagus setaceus, Begonia halley, Birch natural,caléndula, Cordyline, Euphorbia espinosa, fibra de palmera, Leucadendron blushing, Limonium sinensis, musgo danés, portulaca, romero rastrero, Sasola opositifolia, Statice y Stipa tenuissima pony tail. Otros materiales: acero, hierro, led, madera, metacrilato hielo y metal galvanizado.

acero, hierro, led, madera, metacrilato hielo y metal galvanizado. Música: Jose Gutiérrez.

Un conjunto de carris (carros utilizados habitualmente por los floristas) sustenta un paisaje aparentemente surgido del azar, de la belleza salvaje que producen el viaje de las semillas nómadas y el desorden fértil de plantas y flores en libertad. El resultado se aleja de centros florales o composiciones cerradas, originando escenas abiertas que evocan la persistencia y la autonomía de la vida vegetal, y en las que el artista ha incorporado biomateriales elaborados por él mismo a partir de cáscaras de naranja.

Frente a los relatos de colapso ambiental o las soluciones que conían todo el poder a la tecnología, Ikefrana propone una alternativa: imaginar el futuro no desde la lógica del control, sino desde la escucha activa del entorno natural. Inspirada en el "jardín en movimiento" de Gilles Clément, el artista imagina el futuro como un ecosistema vivo, fértil, inestable y resistente. Un espacio ya no definido por la simetría o el ornamento, sino por la adaptación, la mezcla y la capacidad de regeneración. "Los floristas ya no solo embellecemos con flores y plantas, sino que reflexionamos, cuidamos y devolvemos a la tierra parte de lo que hemos recibido de ella."

Paula Anta pasea por su obra ya terminada, en el Patio del Museo Arqueológico. / Manuel Murillo

Paula Anta (Museo Arqueológico, plaza deJerónimo Paéz 7)

País: España

España Título: Arbor

Arbor Flores: Achilea filipendulina, Achilea silvestre, álamo, Allium, Amni majus, Bell cup, Carthamus, Chardon, flor de arroz, Lavanda press, Limonium, Nigella, Palm cup, Papaver, Rosa Spray y Scabiosa

Achilea filipendulina, Achilea silvestre, álamo, Allium, Amni majus, Bell cup, Carthamus, Chardon, flor de arroz, Lavanda press, Limonium, Nigella, Palm cup, Papaver, Rosa Spray y Scabiosa Otros materiales: DM y pintura plástica mate

DM y pintura plástica mate Música: El bosque de Paula, música original creada para la instalación por Jorge Pardo. Guitarra: Juan Diego.

Un inesperado bosque de árboles invade horizontalmente el patio del museo. La naturaleza recupera su lugar en un extraño ejercicio de equilibrio que nos habla de un posible futuro. Los árboles invaden el espacio y de ellos surgen diversas flores y plantas medicinales, haciendo referencia a la sanación, el restablecimiento y la resistencia de la naturaleza. La artista propone en Arbor una suerte de arqueología natural, convirtiendo al árbol caído en metáfora de lo que hemos perdido, pero también de lo que aún podemos recuperar, en un camino hacia la curación.

El estadounidense Putnam Flowers con su instalación aún por acabar ayer en el Patio de los Naranjos. / Manuel Murillo

Putnam Flowers (Patio de los Naranjos, calle Cardenal Herrero 1)

País: Estados Unidos

Estados Unidos Título: Tramas pasadas, calma futura

Tramas pasadas, calma futura Flores y plantas: Amaranthus, Coleus, dátil, Dogwood, esparto, girasol, hoja de mazorca y trigo.

Amaranthus, Coleus, dátil, Dogwood, esparto, girasol, hoja de mazorca y trigo. Otros materiales: acero, acero carbono y tinte natural.

Dos grandes tapices botánicos surgen entre los naranjos del patio más importante de la ciudad. Tejida con cereales, flores, frutos y otros materiales botánicos, la instalación evoca los motivos geométricos y orgánicos típicos del arte islámico y juega con la gama de colores que caracteriza a la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Cada tapiz es al mismo tiempo un homenaje y una advertencia: frente a un mundo que avanza con velocidad desbordante, la obra propone un gesto de lentitud, serenidad y atención plena. Los hilos vegetales, efímeros y frágiles, se convierten así en actos de memoria, en una invitación a detenernos y a reconectar con la trascendencia y la esencia de lo humano.

Lejos de ser un simple ornamento, esta obra reclama un futuro distinto, tejido a golpe de serenidad y paciencia. Un recordatorio de que el futuro aún puede construirse desde la delicadeza y la esperanza. "El mundo avanza a un ritmo vertiginoso, más rápido de lo que nuestros corazones pueden soportar. En esta carrera por conseguirlo todo, estamos sacrificando aquello que nos ancla a nuestra propia humanidad."