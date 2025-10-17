‘Cuchará y paso atrás’, una de las expresiones más populares de Córdoba que cobra todo su significado el 24 de octubre, Día de San Rafael, Custodio de la capital, y que marca el arranque oficial de la temporada de peroles en Córdoba.

No hay nada más cordobés que disfrutar de una jornada con familiares y amigos en torno a esta popular receta de arroz y otras viandas típicas para la ocasión. Así, el ‘perol’ es una forma particular de aunar gastronomía y convivencia, y son muchos los cordobeses que, en ese día señalado, preparan todos sus ‘avíos’ y se desplazan al campo en la sierra de Córdoba, al Parque de los Villares, o a sus parcelas para disfrutar con familia y amigos de este manjar que además destaca por ser bueno, bonito y barato.

Perol cordobés. / CÓRDOBA

Sin embargo, este año, puede que los peroles en el campo peligren dado que la actual meteorología, con un ‘veroño’ que se resiste a marcharse, prolongará la campaña de la Junta de Andalucía contra los incendios hasta el 1 de noviembre, en vez de terminar el 15 de octubre y, por lo tanto, prohibiría la celebración de peroles en la sierra.

Entonces, ¿se pueden hacer peroles en Córdoba por el Día de San Rafael? Sí y no. Sí, en sitios habilitados para la ocasión en la capital y en parcelas particulares. No, en el Parque de los Villares y en la sierra de Córdoba. No obstante, hay letra pequeña.

Matices a los peroles en los Villares

La Junta de Andalucía ha alargado la campaña de lucha contra incendios forestales y, por lo tanto, el plazo de prohibiciones para hacer fuegos en el monte y barbacoas, como ocurre cada 24 de octubre en el parque periurbano de Los Villares para celebrar San Rafael. Así, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció el miércoles que, debido a las altas temperaturas, se amplía la época de peligro alto de incendios forestales en Andalucía, que estaba previsto que acabara el 15 de octubre, hasta el próximo 1 de noviembre.

Peroles en los Villares por San Rafael / A. J. GONZÁLEZ

No obstante, un día después la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, dejaba la puerta abierta a que pudieran darse estas celebraciones el 24 de octubre en función de la evolución del tiempo en los próximos días, concretamente de si bajan las temperaturas o regresan las lluvias.

En este sentido, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a la llegada de lluvias el lunes 20 y martes 21 de octubre, que irán acompañadas de una leve bajada de las máximas, que se situarán entre los 27 y 25 grados, respectivamente.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

La situación meteorológica evolucionará a lo largo de la semana hacia cielos con intervalos nubosos y un remonte de las temperaturas, que para el jueves 23 de octubre volverán a superar los 30 grados.

Peroles en El Arenal

Ante las dudas de la disponibilidad del campo para celebrar peroles, el Ayuntamiento de Córdoba acondicionará el espacio del recinto ferial de El Arenal el próximo viernes 24 de octubre para que los cordobeses que así lo quieran celebren allí sus reuniones, al igual que lo ha hecho en otras ocasiones.

Con tal fin, el Ayuntamiento suele instalar más contenedores y papeleras e incluso ha facilitado la leña para la celebración.