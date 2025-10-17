Córdoba contará con un nuevo edificio para la Jefatura provincial de Tráfico, ubicada ahora mismo en Vallellano. Aunque su ubicación no está aún cerrada, el Ministerio del Interior ha mostrado su interés por una parcela en concreto, la que iba a albergar una de las dos comisarías que planificó hace unos años en la ciudad, cuando barajaba levantar una en el barrio de la Fuensanta, que ya se encuentra en obras, y otra en la zona de Poniente. El interés de Interior por ese solar se ha conocido este viernes a través de la documentación incluida en el próximo consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, ya que había un punto en el orden del día en relación a esta parcela, pero finalmente ha sido retirado, por lo que no se abordará en el mismo. En este solar, así como en otro cercano, tienen también la vista puesta los colectivos vecinales de la zona para plantear los proyectos que estimen necesarios para el barrio.

El solar al que aspira ahora Interior tiene una superficie de 4.270 metros cuadrados, está valorado en más de un millón de euros y se encuentra en la prolongación de la avenida de Manolete, justo frente a la piscina de Poniente (Teresa Alcántara) y en paralelo a los terrenos en los que está el Mercadona del barrio nuevo construido junto al Zoco. Su forma es rectangular y es una de las pocas parcelas que quedan sin edificar en la zona. En febrero de 2025, la Urbanismo recibió un escrito del Ministerio del Interior en el que le transmitía el interés por tener estos terrenos pero para la nueva sede de la Jefatura Provincial de Tráfico y para unos locales para el subsector de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Anterior cesión

Urbanismo acordó en 2021 anular la cesión del solar de Poniente, cuando la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad del Ministerio del Interior le comunicó que solo estaba interesada en la parcela de la Fuensanta, ya que la idea era construir una sola comisaría, y no dos, que estaría ubicada en Periodista Justo Urrutia. El protocolo de actuaciones para construir dos comisarías fue firmado en febrero del 2018 y a partir de ahí empezaron los trámites para la entrega. Sin embargo, en 2020, Interior cambió de opinión y optó por un solo edificio, que es el que construye en la Fuensanta. Los trámites se realizaron durante los años en los que José Antonio Nieto, exalcalde y ahora consejero de Justicia, era secretario de Estado de Seguridad. Finalmente se llevó a efecto la entrega de los terrenos de la Fuensanta pero no la anulación de la cesión de los de Poniente, de ahí que sea necesario también aprobar dejar sin efecto la misma.

Se da la circunstancia que casi una década antes, Urbanismo inició los trámites para entregarle esos mismos terrenos a la Junta para construir un equipamiento que serviría de sede de la unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma y de Centro Provincial de Coordinación de Emergencias. Aquel proyecto nunca se llegó a ejecutar y Urbanismo recuperó la parcela.

Más recientemente, el Ayuntamiento barajó la posibilidad de construir el parque de bomberos en ese mismo solar, pero finalmente el proyecto, que ha tenido distintas ubicaciones, se construirá en la Alameda del Obispo.

La comisaría de la Fuensanta

En cuanto a las obras de la nueva comisaría, avanzan y la estructura está acabada, según la información transmitida a este periódico por el Ministerio del Interior hace unos días. Este equipamiento tendrá más de 15.000 metros cuadrados, costará 25 millones de euros y en él trabajarán más de 600 funcionarios. Las obras empezaron el año pasado con un plazo de ejecución de 19 meses que acaba a final de año.

Un barrio que se completa

Ahora mismo hay tres solares en los que distintas empresas están construyendo viviendas y solo queda libre una pequeña superficie en la parcela que ocupa Mercadona desde que se los cedió Urbanismo en 2014, que también ha tenido distintos pretendientes. En 2021, la Fundación Cordobesa para la Integración Laboral de los Discapacitados (Funlabor), solicitó esos terrenos para un equipamiento de uso social, una residencia destinada a personas con discapacidad, pero finalmente aquella petición no prosperó.

En la parte en la que está el hospital Quirón también hay terreno libre, en concreto, entre las calles Concha Espina y Escritora Cecilia Bohl de Faber. Allí, la empresa Mayorus va a construir una residencia de mayores.