Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026

La organización del Cordobita Fest ha anunciado este viernes la cancelación oficial del festival, cuya celebración estaba prevista este sábado 18 de octubre en la Plaza de Toros de Los Califas, en Córdoba. Según el comunicado emitido por la organización, “por motivos logísticos, el evento queda cancelado, aplazándose su celebración a 2026”.

Los organizadores han querido pedir disculpas por las molestias que esta decisión pueda causar y han subrayado su voluntad de reencontrarse con el público en próximas citas musicales. Asimismo, han garantizado la devolución íntegra del importe de las entradas a través de los mismos canales por los que fueron adquiridas.

Las devoluciones se efectuarán automáticamente en los próximos días para quienes compraron sus entradas por internet o venta telefónica, utilizándose el mismo medio de pago empleado en la compra.

Procedimiento de devolución

Por otro lado, quienes adquirieron sus entradas de forma presencial en un centro de El Corte Inglés deberán acudir a uno de sus centros comerciales con servicio de venta de entradas y presentarlas para solicitar la devolución. Si la compra se realizó a través de Viajes El Corte Inglés, será necesario gestionarla en la delegación correspondiente.

La organización ha cerrado su comunicado agradeciendo “de corazón la comprensión y el apoyo del público” y asegurando que trabajan ya para ofrecer una nueva edición del Cordobita Fest en 2026.

Esta cancelación supone un revés para uno de los eventos musicales más esperados del otoño cordobés, que pretendía reunir a miles de asistentes en un espacio emblemático de la ciudad.