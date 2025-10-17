Bellido sobre la absolución del exconcejal Dorado: "En lo personal, francamente, me alegro por él"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, afirma que en lo personal se alegra de que la Audiencia Nacional haya absuelto al exconcejal de Infraestructuras, David Dorado, de un delito de prevaricación por la adjudicación de un contrato para la seguridad de los colegios públicos. A preguntas de la prensa, el primer edil aseguró que respeta absolutamente las decisiones judiciales y dijo: "En lo personal, francamente, me alegro por el señor Dorado. No he deseado nunca ningún mal al señor Dorado; supongo que él estará aliviado, cuanto menos", añadió.

Ejemplaridad

Desde un punto de vista político, Bellido considera que esta absolución de una de las piezas del llamado caso Infraestructuras evidencia también que el gobierno municipal actuó con "absoluta responsabilidad". "Es decir, el nivel de exigencia que ha tenido este gobierno en cuanto a responsabilidades políticas, que no penales, que no somos quienes para hacerlo, está comprobado que es un nivel de excelencia. A mí me gustaría que en otros ámbitos, como el ámbito nacional, tuviéramos esa misma política de ejemplaridad que aquí aplicamos en su momento", añadió.

Cacería política

Por último, Bellido rechazó las críticas vertidas por el exconcejal contra sus anteriores compañeros de gobierno en las que aseguraba que contra él hubo una cacería política. El alcalde negó la mayor e hizo referencia a su declaración como testigo en la Sala Tercera de la Audiencia Nacional: "Tuve la oportunidad de declarar en el juzgado y dije la verdad porque estaba obligado y creo que en ningún caso se evidenció por mi parte ni por el gobierno local ninguna inquina". En este sentido, cabe recordar que en el fallo de la Audiencia Nacional precisamente se alude a las pruebas testificales, en concreto la que hizo el alcalde, para rechazar que Dorado hubiese cometido el delito de prevariación del que se le acusaba.

En su declaración, el alcalde precisó que no le constaba que se hubiera producido un perjuicio al interés público de los cordobeses como consecuencia de ese contrato.