Una lacra que no retrocede
Los barrios ignorados piden una acción coordinada "que vaya a la raíz" para luchar contra la pobreza
La asociación propone desarrollar experiencias piloto con itinerarios formativos de inclusión en las familias para una transformación real
La asociación de barrios ignorados coincide en que la pobreza en Córdoba es una cuestión estructural y considera que hay que empezar a combatirla de otro modo. «Las actuaciones generalistas o descoordinadas no tienen impacto real, lo estamos viendo desde hace años», afirma el portavoz de la entidad, Juan Isidro Corredor, «necesitamos que la administraciones se coordinen no solo entre ellas sino internamente, entre los departamentos que las componen, para optimizar los recursos».
Para los barrios ignorados, «el dinero que se invierte tiene que ir a la raíz del problema y para eso hacen falta experiencias piloto con itinerarios familiares formativos de inclusión, que actúen integralmente con las familias según la problemática concreta que presenten». También plantean la importancia de «contar con los afectados y establecer con ellos relaciones de confianza que permitan la transformación personal y familiar».
Factores como el desempleo, el fracaso escolar, los problemas de convivencia o de falta de civismo, el acceso a la vivienda, la economía ilegal paralela son cuestiones troncales que, para la asociación, deben abordarse de forma conjunta y simultánea por las administraciones competentes y las organizaciones sociales si de verdad se quiere atajar la pobreza estructural. «Si se invierte dinero y no surte efecto, no solo se genera frustración y desmotivación en los vecinos sino que se estigmatiza al barrio y hace que el resto de la ciudad piense que se está tirando el dinero», señala.
También apuntan que la pobreza material acarrea otros problemas de estrés, de salud física y mental, de convivencia, de consumo de sustancias, de delincuencia que no se pueden perder de vista. Por eso, Corredor insiste en que «las políticas tienen que plantearse a medio o largo plazo y cada actuación debe acabar con una evaluación del impacto que ha tenido en el barrio y en los vecinos porque si no se analiza lo que no funciona se siguen repitiendo los mismos errores».
