La AECC demanda que se resuelvan los fallos del cribado de cáncer de mama en un acto en Córdoba

Más de cien mujeres han participado este viernes en una jornada organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Córdoba, en el Parque de la Asomadilla, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una actividad para «celebrar la vida, una alimentación saludable y para defender la importancia de los cribados para detectar de forma precoz determinados cánceres, entre ellos el de mama, ya que la detección temprana se traduce en una mayor supervivencia y en vidas salvadas», destacó la presidenta de la AECC en Córdoba, María Auxiliadora Cabanás.

Cabanás expuso que «estamos aquí para «sacar pecho por el cribado de cáncer de mama y para posicionarnos al lado de las mujeres afectadas por esta enfermedad». La presidenta de esta asociación en Córdoba expuso que la AECC ya se reunió con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y con la directora gerente del SAS, Valle García, autoridades a las que se les trasladó las demandas de la AECC para mejorar la situación que se ha producido con algunos cribados de cáncer de mama a nivel regional.

La AECC ha llenado de rosa el Parque de la Asomadilla. / Chencho MartÃ­nez

María Auxiliadora Cabanás aclaró que en Córdoba solo una mujer de menos de 50 años se personó en la AECC para denunciar un posible problema con su diagnóstico y añadió que, tras hablar con la responsable de Radiodiagnóstico de hospital Reina Sofía y responsable del cribado de cáncer de mama en Córdoba, Marina Álvarez, ésta le trasladó que el programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama en la provincia cordobesa es muy «robusto». Por eso, «prácticamente no hay denuncias», al menos hasta este momento, redundó María Auxiliadora Cabanás, que instó a seguir participando en el programa de cribado.

La presidenta de la AECC, María Auxiliadora Cabanás, durante su intervención. / Chencho Martínez

Demandas de la AECC

Entre las demandas planteadas por la AECC a la Junta de Andalucía, esta asociación ha pedido una comisión de seguimiento de la crisis para dar trasparencia y certidumbre a las personas afectadas acerca de su resolución de primera mano y de forma continuada, formada por la propia Junta de Andalucía, la AECC y el resto de las asociaciones de mujeres afectadas, así como por los profesionales sanitarios y sociedades científicas implicadas por los retrasos en el programa de cribado; dotar de los recursos necesarios para garantizar el derecho de los andaluces a la detección precoz del cáncer a través del funcionamiento adecuado de los programas de cribado y un sistema transparente de datos de los programas de cribados que garanticen la calidad y el alcance a toda la población.

En este mismo acto, preguntado por cómo va a repercutir el plan de choque anunciado por el Gobierno andaluz para resolver los fallos detectados en el cribado del cáncer de mama y para mejorar otros cribados, el director gerente del Reina Sofía, Francisco Triviño, precisó que «Córdoba no ha sido el foco del problema del cribado de cáncer de mama», avanzando a su vez que este plan de choque contempla una ampliación del área de Anatomía Patológica del Reina Sofía.

Anatomía patológica

Sobre esta ampliación, Triviño explicó que permitirá que las muestras que llegan a Anatomía Patológica se analicen con mayor agilidad y que los profesionales trabajen con más seguridad para ofrecer un diagnóstico más certero. El director gerente del Reina Sofía hizo un llamamiento a su vez a acudir al programa de cribado de cáncer de mama, ya que el 50% de los diagnósticos se conocen gracias a esta prueba y cada vez más permite el diagnóstico temprano al acceder a lesiones tumorales más pequeñas, lo que ayuda a una mayor supervivencia. Por otro lado, sobre la repercusión del plan de choque en contratación de personal en el Reina Sofía, el director gerente de este centro no pudo aportar aún datos específicos.

La jornada de la AECC fue amenizada por José Carlos (Movertedavida) e incluyó a su vez un desayuno saludable, así como una charla sobre ‘Bulos y mitos sobre alimentación’, dirigida por Ainhoa Romero, nutricionista de la AECC en Córdoba. Se contó igualmente con la aportación de #UnPodcastDeSalud, en el que se desmontan mitos sobre el cáncer y la alimentación con una nueva entrega de la serie #SinMitosEnLaMesa, intervención a cargo de profesionales del hospital Reina Sofía y de la Cátedra de la UCO ‘En qué te puedo ayudar'.