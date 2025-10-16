Urbanismo tramita las licencias de dos nuevos bloques de apartamentos turísticos en Córdoba

El goteo constante de nuevos apartamentos turísticos en Córdoba capital no cesa. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) tramita en estos momentos un buen puñado de proyectos para levantar alojamientos de este tipo, que ocupan bloques enteros, y que se localizan, principalmente, en el centro de la ciudad. Este jueves, el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Córdoba publica sendas calificaciones ambientales (paso previo a la licencia) para dos nuevas iniciativas de este tipo, una en Campo Madre de Dios y otra en la calle Conde de Arenales.

Según la poca información que aparece en el tablón, los apartamentos para Campo Madre de Dios están impulsados por Galiot Pérez S. L., no se detalla el número de viviendas, aunque sí la localización, el número 30. En este caso, el bloque de apartamentos se localizará junto al hotel Averrores. El otro proyecto recogido en el tablón es el previsto por Grupo Culturi S. L. para el número 18 de la calle Conde de Arenales, justo detrás del cine de verano de la Fuenseca.

El 6% de las plazas

Según ha informado esta misma semana el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, durante una visita a Córdoba, los apartamentos turísticos suponen el 6% de la capacidad alojativa en la ciudad. La mayoría de las plazas se las reparten, en este caso, los hoteles, que tienen prácticamente la mitad, y las viviendas de uso turístico, que tienen entre el 40 y el 45%, según los datos que dio Bernal. Las viviendas de uso turístico o VUT están ahora mismo vetadas en los distritos centro y sur (las nuevas, claro). La diferencia básica entre una VUT y unos apartamentos turísticos es que las primeras se alojan en bloques de viviendas donde se convive con vecinos, mientras los apartamentos ocupan bloques enteros destinados al alojamiento.