Tres sentencias favorables permiten recuperar al Ayuntamiento de Córdoba 34,5 millones

Los letrados del Ayuntamiento de Córdoba, que defienden los intereses de la administración local ante terceros, han logrado recuperar en los últimos meses un montante superior a 34,5 millones de euros para las arcas municipales gracias a haber ganado tres importantes sentencias. La última de ellas ha sido ganada por Aucorsa. A la empresa municipal de autobuses Hacienda le reclamaba el pago de 4,5 millones de euros en concepto de IVA. A esta habría que sumar la culminación del proceso judicial por el que el Ministerio de Fomento, a través de AENA, reclamaba al Ayuntamiento el pago de otros 20 millones por las expropiaciones que se hicieron al ampliar la pista del aeropuerto de Córdoba, y una sentencia más ganada a las entidades bancarias por el pago de un préstamo abusivo.

Aucorsa

De este modo, la Audiencia Nacional le ha dado la razón recientemente al Ayuntamiento en un recurso presentado contra dos resoluciones de los tribunales económicos-administrativos, el TEAR (de carácter andaluz) en 2020 y el TEAC (estatal) en 2022, por el IVA correspondiente a los períodos de enero a diciembre de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, informaron este jueves de esta decisión judicial con la que consideran que se ha hecho justicia. "La Audiencia Nacional ha confirmado que no tenemos que abonar esa cantidad aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo", indicó Jordano. El fallo supone un alivio para las arcas de Aucorsa que podrán desbloquear los 4,5 millones de euros que tenían consignados por si el fallo hubiese sido contrato a los intereses locales. "Serán una inyección para el presupuesto de la empresa", añadió Jordando para informar que ahora van a estudiar cómo reclamar la devolución de los 500.000 euros del aval bancario, que hubo que depositar durante el tiempo que ha durado el proceso.

Aeropuerto

Por cuantía, el procedimiento judicial más oneroso fue el del aeropuerto. En ese caso, AENA exigía al Ayuntamiento de Córdoba el pago casi 20 millones por las expropiaciones para la ampliación de la pista del aeropuerto. En junio, conocimos que AENA no presentaría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por lo que se hacía firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y se ponía fin a 18 largos años de litigio, cursado en primera instancia por vía administrativa y, más tarde, por vía judicial. En esta cuestión, los tribunales, hasta en dos ocasiones, le habían dado la razón al Consistorio cordobés, que tuvo que llegar hasta el final para defender sus argumentos. El Ayuntamiento de Córdoba tenía consignados algo más de 7 millones para hacer frente, llegado el caso, al pago de una sentencia desfavorable.

Préstamo

En el caso del préstamo, fue el Tribunal Supremo el que ratificó hace un año una sentencia del juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba que declaró nulo en 2021 un préstamo firmado en 2007 entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Caja de Ahorros Castilla la Macha (luego Liberbank y más tarde Unicaja). El crédito se firmó por un importe inicial de tres millones de euros, por los que el Ayuntamiento llevaba pagados a fecha de septiembre del 2024 10 millones, que ffueronlos que se reembolsaron las arcas municipales.