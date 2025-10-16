La actualidad del jueves 16 de octubre
La reforma del parque periurbano de Los Villares, el acondicionamiento de El Arenal para los peroles de San Rafael y la modernización de Aucorsa copan la actualidad informativa
El parque periurbano de Los Villares estrena una nueva imagen tras un año de obras: pistas deportivas, mesas renovadas, fuentes y más de 1.500 plantas embellecen este espacio verde, cuya segunda fase de rehabilitación culminará antes de 2027. Paralelamente, y tras la prolongación de la campaña estival contra incendios forestales por parte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento anuncia que acondicionará el recinto de El Arenal para acoger los tradicionales peroles de San Rafael, mientras que la Junta deja la puerta abierta a levantar la prohibición de hacer fuegos en la sierra para poder festejar el 24 de octubre en su entorno más natural. Y por último, la empresa municipal Aucorsa moderniza sus servicios con más paneles informativos y puntos de recarga del bonobús.
- Nuevas pistas deportivas, mesas y fuentes renovadas, más de 1.500 plantas... Así lucen Los Villares tras su primera fase de rehabilitación
- El Ayuntamiento de Córdoba acondicionará El Arenal para los peroles de San Rafael
- Aucorsa estrena 56 paneles informativos e impulsa la instalación de 100 puntos de recarga del bonobús
Córdoba ciudad
- Tres sentencias favorables permiten recuperar al Ayuntamiento de Córdoba 34,5 millones
- Una madre cordobesa pide auxilio: "Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio"
- José Juan Jiménez Güeto, delegado de hermandades y cofradías: "Se necesita una reflexión con respecto a este crecimiento que ha habido de procesiones"
- La Audiencia Provincial de Córdoba absuelve al exconcejal David Dorado de un delito de prevaricación
- La Policía Nacional "blindó" el cielo de Córdoba de la incursión de drones durante el Vía Crucis Magno
- La Junta espera finalizar el cinturón verde de Córdoba "antes de acabar el año"
Sucesos
- Hallan a una persona fallecida dentro de una vivienda en el Polígono Guadalquivir
- Black Beach, la cárcel de los horrores: así es el lugar del que se quiere sacar a Javier Marañón y a David Rodríguez
- Roban varios ojetos y destrozan el pecherín de la Virgen en la iglesia de Santa Marina en Baena
- La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido en Córdoba: tiene 58 años y se le perdió la vista el martes
Andalucía
España
Internacional
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores