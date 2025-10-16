Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 16 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La reforma del parque periurbano de Los Villares, el acondicionamiento de El Arenal para los peroles de San Rafael y la modernización de Aucorsa copan la actualidad informativa

Los Villares tras su primera fase de rehabilitación

Los Villares tras su primera fase de rehabilitación / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El parque periurbano de Los Villares estrena una nueva imagen tras un año de obras: pistas deportivas, mesas renovadas, fuentes y más de 1.500 plantas embellecen este espacio verde, cuya segunda fase de rehabilitación culminará antes de 2027. Paralelamente, y tras la prolongación de la campaña estival contra incendios forestales por parte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento anuncia que acondicionará el recinto de El Arenal para acoger los tradicionales peroles de San Rafael, mientras que la Junta deja la puerta abierta a levantar la prohibición de hacer fuegos en la sierra para poder festejar el 24 de octubre en su entorno más natural. Y por último, la empresa municipal Aucorsa moderniza sus servicios con más paneles informativos y puntos de recarga del bonobús.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Sucesos

Andalucía

España

Internacional

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  7. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
  8. Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores

