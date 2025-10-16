El parque periurbano de Los Villares estrena una nueva imagen tras un año de obras: pistas deportivas, mesas renovadas, fuentes y más de 1.500 plantas embellecen este espacio verde, cuya segunda fase de rehabilitación culminará antes de 2027. Paralelamente, y tras la prolongación de la campaña estival contra incendios forestales por parte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento anuncia que acondicionará el recinto de El Arenal para acoger los tradicionales peroles de San Rafael, mientras que la Junta deja la puerta abierta a levantar la prohibición de hacer fuegos en la sierra para poder festejar el 24 de octubre en su entorno más natural. Y por último, la empresa municipal Aucorsa moderniza sus servicios con más paneles informativos y puntos de recarga del bonobús.

