La actualidad del jueves 16 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La urbanización del solar de la antigua prisión de Fátima, las prohibiciones de barbacoas y peroles en San Rafael y la entrevista al nuevo delegado diocesano de hermandades y cofradías acaparan la actualidad informativa

Terrenos baldíos de la antigua prisión de Fátima.

Terrenos baldíos de la antigua prisión de Fátima. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La transformación de los terrenos de la antigua prisión de Fátima abre nuevas expectativas para la revitalización del barrio. Vimcorsa prevé aumentar la capacidad de VPO de 72 a 84 pisos protegidos y construir 90 apartamentos para mayores. El desarrollo urbanístico en los terrenos prevé 236 viviendas, dos equipamientos —uno ya en uso, el centro cívico— y zonas verdes, en un solar baldío desde 2005. En otro frente, la Junta de Andalucía ha prorrogado hasta el 1 de noviembre las prohibiciones de encender fuegos y barbacoas, lo que impedirá celebrar los tradicionales peroles de San Rafael en Los Villares el 24 de octubre. La medida responde al alto riesgo de incendios por las altas temperaturas. Y por último, el párroco de San Juan y Todos los Santos (Trinidad), José Juan Jiménez Güeto, señala en una entrevista a CÓRDOBA sus retos como nuevo delegado de hermandades y cofradías.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

España

Internacional

Cultura

