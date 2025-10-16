La transformación de los terrenos de la antigua prisión de Fátima abre nuevas expectativas para la revitalización del barrio. Vimcorsa prevé aumentar la capacidad de VPO de 72 a 84 pisos protegidos y construir 90 apartamentos para mayores. El desarrollo urbanístico en los terrenos prevé 236 viviendas, dos equipamientos —uno ya en uso, el centro cívico— y zonas verdes, en un solar baldío desde 2005. En otro frente, la Junta de Andalucía ha prorrogado hasta el 1 de noviembre las prohibiciones de encender fuegos y barbacoas, lo que impedirá celebrar los tradicionales peroles de San Rafael en Los Villares el 24 de octubre. La medida responde al alto riesgo de incendios por las altas temperaturas. Y por último, el párroco de San Juan y Todos los Santos (Trinidad), José Juan Jiménez Güeto, señala en una entrevista a CÓRDOBA sus retos como nuevo delegado de hermandades y cofradías.

