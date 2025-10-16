La actualidad del jueves 16 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La urbanización del solar de la antigua prisión de Fátima, las prohibiciones de barbacoas y peroles en San Rafael y la entrevista al nuevo delegado diocesano de hermandades y cofradías acaparan la actualidad informativa
La transformación de los terrenos de la antigua prisión de Fátima abre nuevas expectativas para la revitalización del barrio. Vimcorsa prevé aumentar la capacidad de VPO de 72 a 84 pisos protegidos y construir 90 apartamentos para mayores. El desarrollo urbanístico en los terrenos prevé 236 viviendas, dos equipamientos —uno ya en uso, el centro cívico— y zonas verdes, en un solar baldío desde 2005. En otro frente, la Junta de Andalucía ha prorrogado hasta el 1 de noviembre las prohibiciones de encender fuegos y barbacoas, lo que impedirá celebrar los tradicionales peroles de San Rafael en Los Villares el 24 de octubre. La medida responde al alto riesgo de incendios por las altas temperaturas. Y por último, el párroco de San Juan y Todos los Santos (Trinidad), José Juan Jiménez Güeto, señala en una entrevista a CÓRDOBA sus retos como nuevo delegado de hermandades y cofradías.
- Viviendas, equipamientos y zonas verdes: así quedarán los terrenos de la antigua cárcel de Fátima tras su urbanización
- La prolongación de la lucha contra los incendios forestales deja a San Rafael sin sus peroles en los Villares
- Juan José Jiménez, delegado de hermandades y cofradías: "Se necesita una reflexión con respecto a este crecimiento que ha habido de procesiones"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Las ejecuciones hipotecarias aumentan un 20% en Córdoba y los desahucios de pisos en alquiler ya son mayoría
- Patrimonio autoriza la primera fase del proyecto de restauración tras el incendio en la Mezquita-Catedral
- La familia del cordobés ingresado en Vietnam gestiona su traslado privado en un avión que ronda los 220.000 euros
- El gobierno local cifra en un 77% las medidas de la Agenda Córdoba que ya están en marcha
- 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nieto: así es el nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento
- Así luce la 'nueva' fuente de Vallellano: más verde y con un nuevo juego de luces
Provincia
- La Diputación de Córdoba libera 500.000 euros para apoyar a los pueblos en la lucha contra el Virus del Nilo
- Una madre pide auxilio: "Mi hijo y yo hemos pensado muchas veces en el suicidio"
- El Pleno de Priego de Córdoba aprueba actualizar la tasa del agua conforme el IPC
Andalucía
- Andalucía aprueba su plan de choque para los cribados del cáncer de útero y colon: 586 contratos y 89 millones
- Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía
España
- El juez Puente ve "un riesgo cierto de fuga" de Ábalos porque cree que dispone de fondos escondidos y "vínculos internacionales"
- Feijóo acusa a Sánchez de "exprimir" a los trabajadores con impuestos y "proteger" a los ladrones
Internacional
- Bruselas defiende a España tras las amenazas de Trump: "Responderemos a cualquier medida contra un estado miembro"
- Hamás entrega dos cuerpos de rehenes israelíes más y avisa que no tiene acceso a los 19 restantes
Cultura
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores