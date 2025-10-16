Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONCURSO INFANTIL

Estos son los ganadores del certamen Flora Mini 2025

El jurado ha valorado la variedad, grandiosidad y el mensaje de las propuestas ganadoras

Alumnos y profesores de los colegios premiados durante la entrega de premios.

Alumnos y profesores de los colegios premiados durante la entrega de premios. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El jurado del certamen escolar del Festival Flora ha fallado en la mañana de este jueves los premios de su segunda edición. Alumnos y profesores de diez centros educativos —cinco más que el año pasado— han creado una instalación con materiales de desecho y reciclaje, inspirada en el tema de esta edición, Futuro.

El acto de entrega de premios se ha desarrollado en el Centro de Educación Vial, presidido por la directora de Flora, María Van den Eynde y la delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, que ha celebrado la incorporación de nuevos centros al certamen y destacado el nivel de las instalaciones.

Los diez centros participantes de esta edición son el Colegio Santa Victoria, Colegio Nuestra Señora de la Piedad, CEIP San Lorenzo, CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, CEIP Santos Martires, CEIP Nuestra Señora de Linares, Colegio Espinar S.C.A., Colegio Diocesano Jesús Nazareno, CEIP Colón y Colegio La Milagrosa.

Primer premio FLORA Mini

Por poner de relevancia la importancia de la diversidad y de la inclusión en el presente y en el futuro, por el uso únicamente de materiales reciclados, por su carácter inmersivo y por su adecuada adaptación al espacio, el jurado ha entreado el primer premio de Flora Mini 2025 al CEIP Colón y su proyecto El futuro secreto del parque, dotado con un cheque de El Corte Inglés de 500 euros y un lote de libros de la editorial Beascoa.

Segundo premio FLORA Mini

Por la grandiosidad de la propuesta, por incluir diferentes disciplinas artísticas y plantear, a través de ellas, la concienciación sobre la importancia de la flora y la fauna marina como reto de futuro, el segundo premio ha sido para el CEIP Santos Mártires con su proyecto Un jardín marino. Este premio está dotado dotado con un cheque de El Corte Inglés de 300 euros y un lote de libros de la editorial Beascoa.

Tercer premio FLORA Mini

Finalmente, por su concienciación sobre el estado actual del medioambiente, la variedad de materiales utilizados, el uso del color y de las formas y por hablar de un futuro esperanzador, el tercer premio, dotado con un cheque de El Corte Inglés de 200 euros y un lote de libros de la editorial Beascoa, ha sido para el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, por su propuesta Resurgir.

Los horarios de visita de las instalaciones en los colegios son: viernes, 17 de octubre, de 17.00 a 19.00; sábado, 18 de octubre, de 10.00 a 13.00; domingo, 19 de octubre, de 10.00 a 13.00 horas.

