Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba

La firma de moda Silbon contará con una tienda para la venta de ropa de segunda mano en Córdoba y que permitirá a los clientes "ver, tocar y apreciar la calidad de las prendas antes de comprarlas", indica la marca en una nota de prensa.

El denominado Second Life de Silbon ha abierto sus puertas este jueves en el outlet Silbon, situado en el polígono de Las Quemadas. En él, únicamente se podrán comprar prendas y el objetivo, según la firma, es "reforzar el compromiso con un consumo de moda más consciente y responsable".

El director de operaciones Juan Jurado (izquierda) y el consejero delegado de Silbon Pablo López, en el interior de la planta de Silbon ubicada en Las Quemadas. / Manuel Murillo

En este punto de venta estarán disponibles prendas de las categorías Man, Woman, Kids y Girl, con una selección cuidada que mantiene los estándares de calidad del proyecto.

La venta online continuará operando con nuevas prendas cada mes como hasta ahora.

Con esta iniciativa, Second Life busca "seguir construyendo una comunidad comprometida con la sostenibilidad, facilitando nuevas formas de acceso a la moda circular", señala en el texto remitido a los medios.