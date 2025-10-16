En el polígono de Las Quemadas
Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
En él no se podrá vender y estarán disponibles prendas de las categorías Man, Woman, Kids y Girl,
La firma de moda Silbon contará con una tienda para la venta de ropa de segunda mano en Córdoba y que permitirá a los clientes "ver, tocar y apreciar la calidad de las prendas antes de comprarlas", indica la marca en una nota de prensa.
El denominado Second Life de Silbon ha abierto sus puertas este jueves en el outlet Silbon, situado en el polígono de Las Quemadas. En él, únicamente se podrán comprar prendas y el objetivo, según la firma, es "reforzar el compromiso con un consumo de moda más consciente y responsable".
En este punto de venta estarán disponibles prendas de las categorías Man, Woman, Kids y Girl, con una selección cuidada que mantiene los estándares de calidad del proyecto.
La venta online continuará operando con nuevas prendas cada mes como hasta ahora.
Con esta iniciativa, Second Life busca "seguir construyendo una comunidad comprometida con la sostenibilidad, facilitando nuevas formas de acceso a la moda circular", señala en el texto remitido a los medios.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores