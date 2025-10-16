La recaudación para traer al profesor cordobés de la UCO desde Vietnam llega casi a los 100.000 euros

La campaña de recaudación impulsada el lunes 13 de octubre para poder repatriar a Juan Manuel Serradilla, el profesor jubilado de la Universidad de Córdoba ingresado en estado crítico en Vietnam desde el pasado 10 de septiembre, ha llegado este jueves a la mitad del objetivo propuesto. La plataforma de crowfunding Gofundme para ayudar a Serradilla acumula casi 100.000 euros gracias a las más de mil donaciones recibidas. "Nos sentimos super agradecidas por el apoyo y la difusión que se le está dando a la campaña, pero aún queda para llegar a poder costear el traslado", ha señalado su hija, Sara Serradilla.

La familia también ha confirmado que se están avanzando con las gestiones para traer de vuelta a Juan Manuel, sin embargo, "aún quedan cabos por atar para tener un presupuesto fijo". Tal y como constataron desde la familia a este periódico, el coste de un avión medicalizado ronda los 220.000 euros.

"Estamos evaluando dos empresas en Vietnam, otra en España y también con el Ejército, para ver si fuera posible contar con su unidad médica", han añadido fuentes cercanas a la familia este jueves, pero "no es nada fácil tomar una decisión con esta urgencia, mientras, además, se van acumulando el coste diario de la hospitalización, las pruebas y las intervenciones".

Pruebas médicas

Este jueves, el equipo médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital (Saigon) ha realizado nuevas pruebas a Juan Manuel para evaluar su estado, teniendo que intervenir por un "ligero empeoramiento". Hay que recordar que el exprofesor lleva varios días sedado a raíz del shock séptico y le están fallando los riñones, explicó su hija desde Vietnam a Diario CÓRDOBA. Al respecto, Sara Serradilla ha señalado en la tarde de este jueves que "ha sido un día duro, pero esperanzador, que nos ha acercado un poquito más al objetivo de volver a España".

Además, la hija del ex profesor de la UCO ha querido pedir nuevamente que se siga compartiendo y difundiendo el enlace "para que llegue a más gente aún".