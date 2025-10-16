Sucesos
La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido desde el martes en Córdoba
Miguel Francisco T. J. tiene 58 años, el pelo castaño y conduce un BMW color azul
La Policía Nacional se encuentra en la búsqueda de Miguel Francisco T. J., un hombre de 58 años al que se le perdió la pista el pasado martes, 14 de octubre, en Córdoba capital. Los agentes recibieron la denuncia el miércoles y desde entonces trabajan para hallarlo.
Según la información que comparte la Fundación QSD Global, Miguel Francisco tiene 58 años, el pelo color castaño y mide 1,75 metros. Fue visto por última vez en Córdoba capital, aunque no especifica barrio o zona, y conduce un BMW color azul matrícula 3842CWK.
Cualquier información sobre el desaparecido, la asociación pide ponerse en contacto directamente con la Policía Nacional al 091.
