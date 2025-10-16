Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Policía Nacional busca a un hombre desaparecido desde el martes en Córdoba

Miguel Francisco T. J. tiene 58 años, el pelo castaño y conduce un BMW color azul

Cartel con información del desaparecido.

Cartel con información del desaparecido. / CÓRDOBA

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

La Policía Nacional se encuentra en la búsqueda de Miguel Francisco T. J., un hombre de 58 años al que se le perdió la pista el pasado martes, 14 de octubre, en Córdoba capital. Los agentes recibieron la denuncia el miércoles y desde entonces trabajan para hallarlo.

Según la información que comparte la Fundación QSD Global, Miguel Francisco tiene 58 años, el pelo color castaño y mide 1,75 metros. Fue visto por última vez en Córdoba capital, aunque no especifica barrio o zona, y conduce un BMW color azul matrícula 3842CWK.

Cualquier información sobre el desaparecido, la asociación pide ponerse en contacto directamente con la Policía Nacional al 091.

