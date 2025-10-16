Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta el miércoles 22 de octubre

El Palacio de Viana celebra unas jornadas de puertas abiertas por el Festival Flora

El horario de visitas será de forma ininterrumpida todos los días desde las 11.00 hasta las 20.00 horas

Todos los cordobeses y turistas que se acerquen desde este viernes 17 y hasta el próximo miércoles 22 de octubre podrán visitar los patios, el jardín, las caballerizas y la zona institucional del Palacio de Viana de forma gratuita gracias a la celebración del Festival Flora en la ciudad.

Así lo ha indicado la Fundación Cajasur en un comunicado, en el que señala que en la edición de este año, el Palacio de Viana participa en este certamen floral con la instalación en el Patio de Columnas de la recreación y montaje del brasileño Wagner Kreusch y su obra ‘Río flotante’.  

El horario de visitas a Viana será de forma ininterrumpida todos los días desde las 11.00 hasta las 20.00 horas

