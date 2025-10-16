Hasta el miércoles 22 de octubre
El Palacio de Viana celebra unas jornadas de puertas abiertas por el Festival Flora
El horario de visitas será de forma ininterrumpida todos los días desde las 11.00 hasta las 20.00 horas
Todos los cordobeses y turistas que se acerquen desde este viernes 17 y hasta el próximo miércoles 22 de octubre podrán visitar los patios, el jardín, las caballerizas y la zona institucional del Palacio de Viana de forma gratuita gracias a la celebración del Festival Flora en la ciudad.
Así lo ha indicado la Fundación Cajasur en un comunicado, en el que señala que en la edición de este año, el Palacio de Viana participa en este certamen floral con la instalación en el Patio de Columnas de la recreación y montaje del brasileño Wagner Kreusch y su obra ‘Río flotante’.
El horario de visitas a Viana será de forma ininterrumpida todos los días desde las 11.00 hasta las 20.00 horas
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores