Paco Flores, trabajador de Sadeco: "Las pintadas más difíciles de quitar son las de rotulador en superficie porosa"

Sadeco ha creado un equipo estable de limpieza de pintadas y grafitis en Córdoba, al frente del que estará Paco Flores, con más de 30 años de experiencia en la materia. El empleado de la empresa municipal de limpieza explicó este jueves, junto a la presidenta, Isabel Albás, los pormenores de su trabajo que pasa por tres pasos: aplicación de un producto para el decapado, pulverización de agua presión y aplicación de un quitasombras. Además, si la pintada se ha hecho sobre una superficie pintada se trata de reproducir el mismo tono para cubrir el desperfecto.

Este equipo de Sadeco empezará por analizar y hacer un listado de las ubicaciones de la ciudad con mayor problema de pintadas, para a continuación erradicarlas en el menor tiempo posible. Si la pintada se produce en un espacio privado, Sadeco requerirá a sus propietarios el adecentamiento del lugar, y en caso de no hacerlo, lo asumiría la empresa municipal para luego girar el coste de la actuación al propietario. Paco Flores explica cuáles son algunos de los secretos de su trabajo.

-¿Cuáles son las pintadas más difíciles de quitar?

-Depende de con lo que están hechas porque hay muchos tipos y del material donde se hagan, siendo los peores los más porosos como el mármol. Los aerosoles son muy fáciles de quitar porque son un esmalte, que queda en la superficie y que con un decapante y un poco de quitasombra salen. Pero los que son de alcohol son los más difíciles. Esos rotuladores indelebles se los chupa la piedra y son muy difícil de quitar. De hecho, nosotros quitamos el 90% de las pintadas y solo un 10% quedan pendientes, que son muy pocas.

-Con tantos años de trabajo conocerá hasta alguno de los autores de las pintadas, ¿no?

-Claro, he quitado desde el famoso Kane, al que pintaba la llave inglesa por toda Córdoba. Hablando mal, miembros viriles me habré quitado 200 millones. He quitado pintadas políticas, contra la Iglesia, xenófobas, ofensivas, obscenas, todo tipo de cosas.

- ¿Y alguna graciosa?

-Graciosa a lo mejor no es la palabra, pero al lado de la comisaría había una que decía: se dan palizas a domicilio.

-¿Dónde van a llevar a cabo este trabajo fundamentalmente?

-Ahora vamos a intentar que todas las pintadas se quiten, pero hay barrios de Córdoba donde no puedes poner una mano sin tocar una pintada. La verdad es que suponen un coste increíble y sabes que a veces las quita y sabes que te va a durar tres meses.

-¿Qué hace cuando son grafitis artísticos?

-Puede depender del sitio si es un grafiti que tiene autorización. Más o menos eso se lo pregunto a los jefes: ¿qué pasa con este grafiti? Si la gente no protesta y es bonito a veces no los quitamos. He escrito incluso un tutorial de cómo se quitan las pintadas de Córdoba para que cualquier persona sin tener idea pueda hacerlo.