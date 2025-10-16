Nuevas pistas deportivas, mesas y fuentes renovadas, más de 1.500 plantas... Así lucen Los Villares tras su primera fase de rehabilitación

El Parque Periurbano de Los Villares luce ya una imagen renovada tras la finalización de la primera fase de su proyecto de rehabilitación, que ha permitido la creación de nuevas pistas deportivas, la instalación de mesas y fuentes restauradas, la plantación de más de 1.500 plantas y la mejora del sendero de La Umbría. Los trabajos, que se han desarrollado durante un año, forman parte de una actuación más amplia que continua con una segunda fase, centrada en la rehabilitación de otros puntos del parque.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha celebrado la conclusión de esta primera etapa, que ha contado con un presupuesto de 733.000 euros, destacando la importancia de Los Villares como espacio emblemático para los cordobeses. “Es un enclave arreglado y actualizado para que sea una zona de esparcimiento, ocio y recreo, y siga siendo el pulmón más importante de Córdoba”, ha afirmado el regidor.

Renovación integral de instalaciones

La consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, ha detallado las mejoras, cuyos trabajos comenzaron en octubre del pasado año. Entre ellas, ha destacado la renovación de 29 mesas —utilizadas tradicionalmente durante los peroles de San Rafael—, la rehabilitación de 19 fuentes o pilas y la sustitución de 2.700 metros de talanqueras de madera que recorren los senderos del parque.

Además, se han renovado las pistas deportivas de fútbol, baloncesto y voleibol, que este jueves ya estrenaban un grupo de alumnos del IES López Neyra. “Ha quedado todo muy bien, ojalá se mantenga así”, comentaba uno de los jóvenes mientras practicaba deporte. Otra alumna destacaba el entorno natural: “Hace buena temperatura y estás en plena naturaleza, da gusto jugar”, aunque lamentaba la falta de fuentes cercanas: “Tienes que traer la botella llena de casa”.

Alumnos del López Neyra juegan en las nuevas pistas de Los Villares. / MANUEL MURILLO

Un sendero accesible y una experiencia sensorial

García ha subrayado también que en Los Villares se han plantado 1.555 nuevas plantas, se han instalado 101 vinilos de señalización y se ha renovado por completo el sendero de la Umbría, que conduce al mirador del mismo nombre y ofrece una panorámica privilegiada de la sierra cordobesa.

Esta última actuación se ha realizado en colaboración con la ONCE, dando como resultado “un sendero totalmente accesible”, que la consejera ha definido como “una experiencia para nuestros sentidos”.

José María Bellido, Catalina García y Adolfo Molina caminan por el renovado sendero de La Umbría. / Manuel Murillo

Segunda fase antes de 2026

Los trabajos continúan ahora con la preparación de la segunda fase de rehabilitación, que se prevé esté finalizada antes de finalizar 2026 y contará con una inversión cercana a los 300.000 euros. En total, la Junta de Andalucía habrá destinado más de 1 millón de euros (1.032.000) a la recuperación integral de este parque periurbano, uno de los principales pulmones verdes de la capital.