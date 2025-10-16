La Junta subraya que la construcción de la Ronda Norte garantizará "la conservación de restos arqueológicos"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha subrayado este jueves que la construcción de la Ronda Norte de Córdoba va a seguir adelante "tal y como nos comprometimos, y lo hará garantizando la conservación de los restos arqueológicos que se han descubierto durante los trabajos previos", después de que "los informes técnicos y culturales emitidos permiten mantener el trazado original del proyecto, incorporando todas las cautelas arqueológicas".

En comisión parlamentaria, a preguntas del parlamentario de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, la consejera ha comentado que "el informe de Cultura recomienda ampliar los estudios arqueológicos y así se va a hacer, coordinado con la Consejería de Cultura y con el Ayuntamiento", a la vez que "este informe aporta elevar la cota de la vía, que los hallazgos queden soterrados y también protegidos".

Según ha expuesto, "esta solución técnica, que está avalada por los expertos, va a permitir compatibilizar la ejecución de la obra con la preservación del patrimonio". "Y esto no nos va a hacer parar la obra, sino que va a continuar el proyecto", en el que "se van a proteger los restos encontrados y avanzar con los estudios", ha insistido.

En este sentido, Díaz ha recordado que "van a comenzar los trabajos en la Glorieta María de Maeztu", al tiempo que ha defendido que "se dan respuestas y soluciones ante los restos arqueológicos encontrados y con los informes que tenemos sobre la mesa".

Proyecto de incertidumbres

Mientras, el parlamentario de Vox ha criticado "la falta de rigor con la que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba están gestionando el proyecto", que está "prometido desde hace casi 20 años y que, por una u otra razón, sigue empantanado entre anuncios, retrasos e improvisaciones", ha advertido, para remarcar que "es un proyecto plagado de incertidumbres".

Así, ha citado "el problema de los restos arqueológicos hallados en la zona de actuación, que ha obligado a replantear los plazos y que demuestra una falta total de acción; el informe técnico de la consultora arqueológica, que recomienda excavar unos 5.000 metros cuadrados para determinar el valor exacto de los hallazgos, una intervención que podría prolongarse durante meses y que afectaría de lleno al diseño actual del trazado", a la vez que "se habla de soterrar los restos arqueológicos o incluso de un cambio parcial del trazado".

Ante ello, ha cuestionado por "qué significaría esto para el coste final del proyecto", si "se va a modificar el presupuesto, los plazos o la tipología de la obra", a lo que ha agregado que "si al final la nueva solución propuesta es el soterramiento, conllevaría una elevación de la cota del terreno" y "generaría una auténtica joroba en el paisaje urbano, incrementando el ruido, afectando a la visibilidad y privacidad de los ciudadanos", así como "rompiendo el equilibrio ambiental y visual de la zona".

Además, Hernández ha subrayado que "lo más preocupante es seguir sin conocer cuándo y cómo se va a cerrar definitivamente el anillo completo de la Ronda Norte y su conexión con la Nacional 432, porque sin ese enlace toda esta inversión quedará inconexa y sin utilidad real", de modo que ha defendido que "los vecinos merecen respuestas" y desde Vox seguirán exigiendo "rigor, respeto al patrimonio y eficacia en las obras públicas".