Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carretera de Palma del Río

La Junta prevé iniciar este año las excavaciones arqueológicas del parque logístico de Córdoba

Los trabajos de la fase que conectará esta zona con la estación de El Higuerón comenzaron en septiembre

Restos arqueologicos en el parque logístico de Córdoba.

Restos arqueologicos en el parque logístico de Córdoba. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La Junta de Andalucía prepara la licitación del proyecto de excavaciones arqueológicas en el parque logístico de la Carretera de Palma del Río, en Córdoba capital. Con esta actuación, se espera que los trabajos puedan comenzar antes de que finalice el año.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha reafirmado la apuesta del Gobierno andaluz por la logística como motor económico, con una inversión prevista de 160 millones de euros en los próximos cinco años.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante la presentación este martes de la bolsa de suelo de la Junta.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. / CÓRDOBA

Entre los proyectos incluidos en esa estrategia, Díaz ha destacado el del parque logístico de la carretera de Palma del Río, donde la primera fase, “que estuvo paralizada durante diez años”, ya se ha desbloqueado y está comercializada al 100%.

Avances en la tercera fase

En paralelo, la consejera ha recordado que actualmente se están ejecutando las obras de la tercera fase, iniciadas el pasado mes de septiembre, con una inversión de 4,2 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Estos trabajos permitirán habilitar cuatro nuevas hectáreas de suelo logístico y, sobre todo, mejorar la conexión con la estación de mercancías de El Higuerón, lo que dotará a la zona de mayor intermodalidad. Gracias a ello, los camiones podrán cargar y descargar mercancía sin salir del parque, lo que incrementará su eficiencia.

La Junta inicia la tercera fase del parque logístico

La Junta inicia la tercera fase del parque logístico

A. J. González

Díaz ha subrayado que esta actuación se integra en el corredor de la autopista ferroviaria que conectará Algeciras (Cádiz) con Zaragoza, reforzando así el papel estratégico de Córdoba en el eje logístico nacional.

Excavaciones en la segunda fase

En cuanto a la segunda fase, los trabajos quedaron interrumpidos a mediados de 2021 tras el hallazgo de una necrópolis musulmana de los siglos VIII al X, de alto valor arqueológico, que requiere una intervención específica para su protección.

Ahora, la Junta ha anunciado que licitará el proyecto de intervención arqueológica para poder retomar las obras en la parcela afectada. “Una vez liberada la zona de cautelas arqueológicas, se procederá a su urbanización”, ha precisado Díaz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  7. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
  8. Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores

La recaudación para traer al profesor cordobés de la UCO desde Vietnam llega casi a los 100.000 euros

La recaudación para traer al profesor cordobés de la UCO desde Vietnam llega casi a los 100.000 euros

La Junta prevé iniciar este año las excavaciones arqueológicas del parque logístico

La Junta prevé iniciar este año las excavaciones arqueológicas del parque logístico

La Feria del Libro sopla 50 velas con el sueño de convertir el día San Rafael en un San Jordi cordobés

La Feria del Libro sopla 50 velas con el sueño de convertir el día San Rafael en un San Jordi cordobés

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba

Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba

La Junta no descarta que finalmente haya peroles por San Rafael en Los Villares: "Todo dependerá del tiempo"

La Junta no descarta que finalmente haya peroles por San Rafael en Los Villares: "Todo dependerá del tiempo"

Hacemos Córdoba exige al alcalde que apueste por el deporte e invierta en las instalaciones municipales

Hacemos Córdoba exige al alcalde que apueste por el deporte e invierta en las instalaciones municipales

La Junta espera finalizar el cinturón verde de Córdoba "antes de acabar el año"

La Junta espera finalizar el cinturón verde de Córdoba "antes de acabar el año"
Tracking Pixel Contents