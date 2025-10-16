La Junta espera finalizar el cinturón verde de Córdoba "antes de acabar el año"

Las obras del sendero de 20 kilómetros que completará el cinturón verde de Córdoba continúan en marcha, aunque sin fecha concreta de finalización. Los trabajos, que deberían haber concluido el pasado mes de junio, se vieron afectados por una serie de incidencias técnicas que obligaron a la Junta de Andalucía a ampliar los plazos. Inicialmente, se preveía que las obras —centradas en la construcción de dos puentes colgantes para salvar un arroyo— estuvieran listas entre octubre y finales de año, pero la administración autonómica reconoce ahora que aún no hay una fecha cerrada, aunque confía en que concluyan “antes de acabar el año”.

Así lo ha indicado este jueves en el Parque Periurbano de Los Villares la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, durante su visita al recinto. A preguntas de los medios, García ha explicado que “una serie de dificultades” obligaron a “modificar las fechas previstas”, aunque ha subrayado que el proyecto “tendrá una fecha temprana de finalización” para poder “poner en valor ese espacio cuanto antes”.

La consejera Catalina García, este jueves en Los Villares. / Manuel Murillo

Retrasos por problemas en las pasarelas

La culminación del cinturón verde, un recorrido de 20 kilómetros de sendero por vías pecuarias de la sierra, debía haberse completado en junio. Sin embargo, los problemas técnicos detectados durante la ejecución de los dos contratos finales han forzado la ampliación de los plazos.

Uno de los contratiempos surgió en la construcción de una pasarela de madera destinada a salvar un arroyo. Según consta en la modificación del contrato —que no implica un incremento del presupuesto—, durante los trabajos se comprobó que la cimentación de los anclajes de los tensores del puente quedaba dentro del cauce, lo que podría haber provocado un efecto presa en caso de lluvias. Esta circunstancia obligó a rediseñar la estructura y detener temporalmente las obras.

Trabajos en el cinturón verde de Córdoba en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Un proyecto para conectar la sierra y Córdoba

Una vez finalizado, el cinturón verde de Córdoba conectará la Puerta Verde de la Vereda de Trassierra con Rabanales, pasando por enclaves como la Cuesta del Reventón, la Aduana, la Cuesta de la Traición, La Palomera y el Campus de Rabanales.

El proyecto, ejecutado por la Junta de Andalucía, permitirá crear una gran vía verde de 20 kilómetros que enlazará con otras actuaciones medioambientales impulsadas por el Ayuntamiento de Córdoba, integrando así un anillo natural y sostenible alrededor de la ciudad.