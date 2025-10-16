La Junta destina 10,8 millones de euros a la quinta convocatoria del Programa Empleo y Formación en Córdoba

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha presentado la puesta en marcha de la quinta convocatoria del Programa de Empleo y Formación, publicada hoy en el BOJA (https://lajunta.es/5zukb), que cuenta con un presupuesto de 10,8 millones de euros en Córdoba, un 38% más que en la edición anterior. Esta inversión permitirá que más de 400 personas desempleadas de la provincia puedan formarse y trabajar durante un año, mientras perciben un salario.

El plazo para que entidades públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro presenten sus solicitudes estará abierto desde mañana, 17 de octubre, hasta el próximo día 24.

“Este programa trae opciones reales de futuro para los desempleados, que tendrán una nueva oportunidad laboral mientras adquieren cualificación y experiencia profesional”, ha subrayado la responsable territorial, quien ha incidido en que “la formación, especialmente cuando se combina con práctica, es un servicio esencial para la sociedad y una herramienta eficaz para fomentar el empleo”.

Del total presupuestado, 10,3 millones de euros se destinarán a proyectos de entidades públicas cordobesas, y más de 500.000 euros a las iniciativas presentadas por entidades privadas sin ánimo de lucro. Se espera la puesta en marcha de más de 25 proyectos en la provincia.

Gálvez ha destacado que esta nueva convocatoria cuenta con bases reguladoras mejoradas y adaptadas a la normativa estatal, “lo que permitirá una gestión más ágil y eficaz. Además, las entidades beneficiarias recibirán el 100% de la financiación antes de iniciar la ejecución, evitando así adelantar fondos propios”.

“Queremos facilitar al máximo la participación de ayuntamientos, mancomunidades, fundaciones y asociaciones, porque entendemos que este programa es una de las principales herramientas de inserción laboral en la provincia y en Andalucía”, ha afirmado.

Como novedad, ha continuado la delegada, se limita el número de solicitudes a presentar por parte de las entidades públicas, teniendo en cuenta el tamaño poblacional. “Así, se establece una horquilla que va desde poblaciones de menos de 8.000 habitantes, que podrán presentar máximo dos solicitudes, a las de mayor peso poblacional, de más 50.000 habitantes, que no podrán presentar más de seis. En el caso de entidades locales que agrupen varios municipios, el tamaño poblacional estará constituido por la suma de la población de cada uno de ellos”.

Beneficiarios

Desde su puesta en marcha en 2021, este programa ha movilizado en Córdoba más de 38 millones de euros, permitiendo cualificar a 1.425 personas desempleadas y desarrollar 95 proyectos y 237 acciones formativas. La formación se ha orientado a sectores con alta empleabilidad como construcción, sociosanitario, turismo, comercio y marketing, energías renovables, hostelería, informática y jardinería.

Convocatoria Empleo y Formación

En la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se detallan las características que han de cumplir las iniciativas que desarrollarán las entidades, cuyas solicitudes se resolverán en régimen de concurrencia competitiva.

Los proyectos, de un año de duración, tendrán carácter presencial y tendrán como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de actividades de utilidad pública o de interés general y social. En cualquier caso, el periodo de tiempo dedicado a la actividad formativa no podrá ser inferior a un 35% del total de las horas de cada contrato, ni tampoco superior al 50%, tomando como referencia 1.920 horas.

Las entidades que resulten beneficiarias asumen la responsabilidad de la ejecución total del proyecto subvencionado, que tendrá como punto de partida las necesidades de cualificación del mercado laboral del territorio en el que se desarrollen. Del mismo modo, deben ajustarse a la oferta formativa establecida en el Anexo IV de la convocatoria, en el que se especifican las especialidades contempladas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas.

El plan de formación de cada proyecto deberá recoger, como mínimo, el contenido necesario para obtener un certificado de profesionalidad, al que se deberán añadir acciones de orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional o formación en emprendimiento del alumnado. El número mínimo de participantes será de diez.

Los formularios para la solicitud, que irán dirigidas a las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, están disponibles para su presentación a través de la aplicación informática de gestión de la formación profesional para el empleo (GEFOC entidades), ubicado en la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (https://lajunta.es/5zuw8).