La Junta no descarta que finalmente haya peroles en San Rafael en Los Villares: "Todo dependerá del tiempo"

La Junta de Andalucía no cierra la puerta a que finalmente puedan celebrarse los tradicionales peroles en el parque periurbano de Los Villaresel próximo 24 de octubre, día de San Rafael, patrón de Córdoba. La decisión dependerá de la evolución del tiempo en los próximos días, concretamente de si bajan las temperaturas o regresan las lluvias.

Así lo ha explicado este jueves, 16 de octubre, la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, durante su visita a Los Villares, donde ha presentado la primera fase de los trabajos de rehabilitación, adecuación y reforma de este enclave natural de la sierra cordobesa.

La prohibición aún puede revocarse

A preguntas de los medios, García ha aclarado que la decisión tomada ayer por la Junta —ampliar el periodo de peligro alto de incendios forestales y, por tanto, mantener la prohibición de hacer fuego en el monte— no es definitiva. “Es necesario que bajen las temperaturas y que llueva”, ha señalado la consejera, que ha insistido en que un cambio en las condiciones meteorológicas “obligaría a la Junta a emitir una nueva resolución”. “Ojalá tengamos que hacerlo”, ha añadido.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García / A. J. GONZÁLEZ

Previsión para San Rafael

Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ofrece su previsión para el próximo viernes, aunque apunta a un repunte de las temperaturas el miércoles, que podrían alcanzar los 31 grados. Otros portales especializados como eltiempo.es apunta a máximas de 26 grados y mínimas de 17, valores similares a los registrados estos últimos días. Por el momento no hay previsión de lluvia. Sin embargo, Accuweather espera máximas de hasta 31 grados y mínimas de 15 para una jornada en la que también descarta que se produzcan precipitaciones.

El nuevo consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, explicó este miércoles tras el Consejo de Gobierno que la medida, que prohíbe hasta el 1 de noviembre las barbacoas y quemas agrícolas o forestales en toda Andalucía, se ha adoptado por “prudencia, responsabilidad y prevención”.

El Ayuntamiento prepara El Arenal como alternativa

Ante la posible imposibilidad de celebrar los peroles en la sierra, el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que acondicionará el recinto ferial de El Arenal para que los cordobeses puedan reunirse allí el 24 de octubre, como ya ha ocurrido en años anteriores. “Empezaremos a trabajar para ver si es posible prepararlo”, ha asegurado este jueves el alcalde, José María Bellido, quien ha destacado que el recinto estará disponible, ya que ese día no coincide con ningún partido de fútbol ni con el mercadillo.

Celebración de peroles en El Arenal por San Rafael. / Francisco González

“El Arenal se preparará para que pueda hacerse uso de él”, ha confirmado el regidor. En otras ocasiones, el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo con más contenedores y papeleras e incluso ha facilitado leña para los grupos que optaron por celebrar allí su tradicional perol. El Arenal es, de hecho, un espacio habitual para este tipo de reuniones tanto en otoño como durante las noches de verano.