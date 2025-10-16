Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 16 de octubre de 2025

Música

XXVIII Cordobán Flamenco

El Teatro Góngora acoge la celebración del XXVIII Cordobán Flamenco, organizado por la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba, con la participación de Jesús Corbacho, Ana Jiménez y Jesús Reyes, al cante; David Caro, Juanjo León y Curro Cruz, al toque, y Cristina Carrasco y su grupo, al baile. El acto será presentado por Laura Caballero y durante el mismo se hará entrega del Cordobán Flamenco a la Peña Flamenca El Aljibe de Carcabuey, y la Insignia de Oro de la AAFC a D. Rafael Mesa Navarro El Guerra. Localidades: 10€ (butaca); 5€ (Entresuelo).

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Gran Capitán, 3. 19.00 horas.

El café de los jueves

Presentación del libro ‘Relatos inquietantes II’, de Mª Ángeles Domínguez

Tras el éxito obtenido por el primer volumen, la autora vuelve a la biblioteca para presentarnos la nueva entrega de sus relatos inquietantes. Historias sorprendentes, emocionantes y siempre cargadas de intriga y suspense, acompañadas por las ilustraciones de la pintora Carmen Polonio. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Centro Cívico Municipal Poniente Sur. Camino Viejo de Almodóvar s/n. 18.00 horas.

Casa Árabe

Conferencia ‘Miradas sobre Palestina: memoria, cultura y resistencia’

En el marco de su muestra de cine palestino, la Casa Árabe acoge en su sede cordobesa esta conferencia con la participación de María del Mar Rivas y Manuel Bermúdez, de la Universidad de Córdoba.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. 17.30 horas.

Día Mundial de la Alimentación

Sesión pública de la Real Academia

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación intervendrán Elena Yubero, María Isabel García, Carmen Fernández y Mercedes Valverde. El acto será coordinado por María del Sol Salcedo.

CÓRDOBA. Salón de actos del IES Luis de Góngora. Diego de León, 2. 19.30 horas.

Espectáculo

Caballo, música y baile se unen en Caballerizas

El espectáculo El Alma del Caballo Andaluz, en escena es una perfecta combinación de elementos de la equitación clásica y andaluza, donde se ofrece una muestra de la belleza del caballo, con música y baile en un escenario único.

CÓRDOBA. Caballerizas Reales. Caballerizas Reales, 1. 20.00 horas.