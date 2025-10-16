Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hospital Reina Sofía recuerda la importancia de saber realizar una RCP ante un paro cardíaco

En el Día Europeo de concienciación, profesionales del centro han impartido a familiares y pacientes talleres para aprender a actuar durante los primeros minutos

El Hospital Universitario Reina Sofía conmemora el Día Europeo de Concienciación de la Parada Cardiorrespiratoria que se celebra cada año el 16 de octubre. Como en ocasiones anteriores, el centro ha organizado una jornada formativa en el vestíbulo principal, para que la ciudadanía adquiera nociones básicas de reanimación.

Un equipo multidisciplinar de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se ha encargado durante toda la mañana de mostrar a pacientes y familiares cómo tienen que actuar durante los primeros minutos en los que una persona sufre un fallo del corazón.

El equipo directivo del hospital ha participado en esta actividad que se ha desarrollado en el vestíbulo principal del centro donde se han instalado puestos con cuatro maniquíes de adultos e infantil para mostrar aspectos claves de las principales maniobras de reanimación, dónde solicitar ayuda, qué es la cadena de supervivencia, cómo actuar mientras llega el equipo de emergencias, cómo practicar las maniobras de reanimación y cómo utilizar un Desfibrilador Externo Automático (DEA).

El intensivista e instructor del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar, Juan Carlos Robles, ha señalado que “todas las personas debemos adquirir estos conocimientos porque nadie sabe cuándo puede producirse un evento de estas características y nuestra actuación en ese momento puede salvar la vida de esa persona. La evidencia ya ha desmostrado que este tipo de formación ayuda a salvar vidas y a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren este evento cardiopulmonar”.

Concretamente, la supervivencia de la persona que sufre una parada cardiorrespiratoria depende de que la reanimación cardiopulmonar se realice lo más rápido posible. Las estadísticas indican que en España se produce una parada cardiaca cada 20 minutos y seis de cada diez víctimas fallecen antes de llegar al hospital.

TEMAS

La Feria del Libro sopla 50 velas con la ensoñación de convertir el día San Rafael en un San Jordi cordobés

La Junta espera finalizar el cinturón verde de Córdoba "antes de acabar el año"

La Policía Nacional "blindó" el cielo de Córdoba de la incursión de drones durante el Vía Crucis Magno

Quirónsalud Córdoba participa en una jornada de concienciación ante el paro cardíaco en el IES Fidiana

El Hospital Reina Sofía recuerda la importancia de saber realizar una RCP ante un paro cardíaco

El Ayuntamiento de Córdoba acondicionará El Arenal para los peroles de San Rafael

El PSOE urge al PP a agilizar el convenio para no interrumpir las exhumaciones en Córdoba

CCOO exige herramientas para agilizar los juicios: “Se demoran hasta tres años en caso de despido”

