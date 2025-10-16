Hallan una persona fallecida dentro de una vivienda en el Polígono Guadalquivir

Los bomberos de Córdoba han hallado una persona fallecida dentro de una vivienda de la calle Libertadores Carrera y O'Higgins del Polígono Guadalquivir de la capital cordobesa. La Policía Nacional ha confirmado a este periódico que no hay indicios de muerte violenta ni de criminalidad, por lo que las causas del fallecimiento las deberá arrojar la autopsia.

El 112 ha recibido el aviso a las 11.40 de la mañana de este jueves por una persona que no respondía dentro del domicilio. Inmediatamente se dio aviso a los bomberos, a la Policía Local y a la Nacional para que abrieran la puerta y accedieran a la vivienda. Al ingresar se han encontrado con la fallecida, según han confirmado las fuentes a este periódico. Posteriormente, un médico ha certificado la muerte.

Los bomberos lo han calificado como código Omega, que se trata de "una situación de extrema urgencia y peligro" en la que es necesario movilizar los recursos necesarios para atenderla.