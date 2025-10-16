Sucesos
Hallan una persona fallecida dentro de una vivienda en el Polígono Guadalquivir
El 112 ha recibido el aviso a las 11.40 de la mañana de este jueves por una persona que no respondía dentro del domicilio
Los bomberos de Córdoba han hallado una persona fallecida dentro de una vivienda de la calle Libertadores Carrera y O'Higgins del Polígono Guadalquivir de la capital cordobesa. La Policía Nacional ha confirmado a este periódico que no hay indicios de muerte violenta ni de criminalidad, por lo que las causas del fallecimiento las deberá arrojar la autopsia.
El 112 ha recibido el aviso a las 11.40 de la mañana de este jueves por una persona que no respondía dentro del domicilio. Inmediatamente se dio aviso a los bomberos, a la Policía Local y a la Nacional para que abrieran la puerta y accedieran a la vivienda. Al ingresar se han encontrado con la fallecida, según han confirmado las fuentes a este periódico. Posteriormente, un médico ha certificado la muerte.
Los bomberos lo han calificado como código Omega, que se trata de "una situación de extrema urgencia y peligro" en la que es necesario movilizar los recursos necesarios para atenderla.
