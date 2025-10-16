Fepamic recibe el distintivo Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad por parte de la consejera

Fepamic ha recibido el distintivo Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM); un reconocimiento que avala su compromiso con la igualdad de oportunidades, la conciliación laboral y familiar y la construcción de entornos inclusivos y diversos.

El acto de entrega se ha celebrado en el antiguo Convento de Santa María de los Reyes en Sevilla, con la presencia de representantes institucionales y del ámbito social; Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Concha Cardesay, secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad; y Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, donde se ha destacado el papel de FEPAMIC como referente a nivel autonómico, en igualdad y responsabilidad social, junto a otras 44 empresas de diferente envergadura, como Moeve, Magtel, Daplast, Coreco, Leroy Merlín, Correos o Cruz Roja Española.

Este distintivo certifica las medidas que la entidad ha puesto en marcha en los últimos años para favorecer la equidad en el acceso al empleo, impulsar el liderazgo femenino, reforzar planes de conciliación adaptados a distintas realidades familiares y garantizar la igualdad de trato y oportunidades en toda su estructura organizativa.

Según ha señalado Sara Rodríguez, presidenta de Fepamic, "recibir este distintivo es un orgullo y una motivación para seguir trabajando por una sociedad más justa. En Fepamic entendemos la igualdad como una herramienta transformadora que mejora la vida de las personas con discapacidad y de toda la ciudadanía. Nuestra apuesta por la conciliación y la equidad es firme y seguirá marcando el camino en nuestra gestión”.

La trayectoria de Fepamic en materia de igualdad se remonta a 2010, con la aprobación de su primer Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, continuando una labor previa en favor de la igualdad de derechos de las personas trabajadoras. En 2018, la entidad renovó su compromiso con una actualización del Plan, y en 2022 aprobó su actual Plan de Igualdad y el Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo, consolidando un proceso vivo y permanente hacia la igualdad real.

En Fepamic, la igualdad se mide en oportunidades reales. La plantilla, formada mayoritariamente por mujeres, refleja el avance en políticas que eliminan barreras y promueven la participación activa y el liderazgo femenino, explican en una nota de prensa. Además, la entidad mantiene la ausencia de brechas salariales significativas entre mujeres y hombres, y dispone de medidas de conciliación y flexibilidad que superan las exigencias legales. A ello se suma un protocolo de prevención y actuación frente al acoso que refuerza la seguridad y el bienestar del conjunto de profesionales.

Entre las acciones más recientes en materia de igualdad, Fepamic impulsa la campaña Historias en Femenino, una iniciativa puesta en marcha en 2024 con el objetivo de visibilizar las experiencias y trayectorias de mujeres con discapacidad que forman parte de la entidad. Este proyecto pone de relieve la doble discriminación que enfrentan estas mujeres, tanto por cuestión de género como por su discapacidad, y cómo, a pesar de estas barreras, contribuyen activamente a la sociedad.

A través de entrevistas, relatos y materiales multimedia, la campaña da voz a sus historias de vida, desafíos superados y aportaciones, buscando dar visibilidad, generar referentes, inspirar a otras mujeres y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la igualdad y la inclusión en todos los ámbitos de la vida.

Con este reconocimiento, Fepamic refuerza su posición en el Tercer Sector andaluz, consolidando un modelo de gestión basado en la calidad, la innovación social y la defensa de los derechos de las personas.