Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 16 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 17 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Enrique Fernández Alfaro

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael

Lope de Hoces Fernández de Mesa

La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el Cementerio La Salud

