Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 16 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 17 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Enrique Fernández Alfaro
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el Cementerio San Rafael
Lope de Hoces Fernández de Mesa
La inhumación está prevista a las 16:45 horas en el Cementerio La Salud
