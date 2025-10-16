Los Villares encara la fase final de su rehabilitación, centrada en la accesibilidad y la mejora de los baños y la choza del parque

El Parque Periurbano de Los Villares avanza en su proceso de renovación integral y afronta ya la segunda fase de su rehabilitación, que se espera concluya antes de finalizar 2026. En esta etapa se abordará la reforma de los baños, construcción de senderos accesibles y la restauración de la choza del parque, completando así la “reforma integral” de este espacio emblemático de la sierra de Córdoba.

Así lo ha explicado este jueves la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, durante una visita al enclave con motivo de la presentación de los resultados de la primera fase de actuación. Esta primera etapa, con un presupuesto de 733.000 euros y una duración de un año, ha permitido rehabilitar el sendero de La Umbría, renovar 29 mesas y 19 fuentes o pilas, e instalar nuevas pistas deportivas de voleibol, fútbol y baloncesto.

Un grupo de alumnos del López Neyra juega en la nueva pista de baloncesto de Los Villares. / Manuel Murillo

Una inversión total de más de un millón de euros

La segunda fase, que ya ha comenzado, cuenta con una inversión cercana a los 300.000 euros, lo que eleva el presupuesto total destinado al parque a 1.032.000 euros. Los trabajos tendrán un tiempo de duración de catorce meses entre ambas fases y 2.370 jornales. Según ha detallado García, los trabajos se centrarán en la rehabilitación de los baños, “tanto los que estaban cerrados como los que no”, así como en la restauración de la choza y la remodelación del sendero que conecta con la zona de mesas, con el objetivo de hacerlo “accesible y universal”.

Autoridades en la presentación de los trabajos en Los Villares. / Manuel Murillo

Un espacio para disfrutar del turismo y el deporte

Con estas actuaciones, ha destacado la consejera, se busca consolidar Los Villares como “una conexión ambiental” donde los cordobeses puedan disfrutar del turismo, el ocio y el deporte al aire libre. “Hemos intervenido en casi todo el espacio”, ha subrayado García durante su atención a los medios, resaltando la relevancia del proyecto para la conservación y el disfrute del entorno natural a menos de media hora en coche de la capital.