El Día de la Banderita de Cruz Roja Córdoba pone el foco en las más de 5.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad

Cruz Roja ha celebrado este jueves en Córdoba su tradicional Día de la Banderita, cuyo protagonismo recae este año en la formación de una gran cadena humana bajo el lema Básicos para construir vidas, que van desde la vivienda, la alimentación o el acceso a un empleo digno. La institución atendió en 2024 a unas 25.000 personas en la provincia, más de 5.000 de ellas en una situación crítica, incluidas en los programas de extrema vulnerabilidad, que supone ayudas para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y suministros, acceso a productos de higiene, salud y vestimenta y apoyo socioeducativo y laboral.

El vicepresidente provincial de Cruz Roja, Antonio Valdivia, ha explicado que "vemos que hay muchísimas personas en Córdoba que carecen de los mínimos derechos fundamentales, que pueden ser tener electricidad en casa, comida o salud". Isabel Linares, responsable de captación y alianzas con empresas en Cruz Roja Córdoba ha destacado que el objetivo es "dar visibilidad a toda esa necesidad de ayuda urgente a personas y a familias que están en situación de emergencia social".

Al igual que ha hecho los últimos años, la institución humanitaria deja a un lado las huchas y se centra en mostrar a través de diversas actividades y mesas informativas las distintas causas por las que trabaja cada día la organización. Así, los voluntarios han mostrado cómo Cruz Roja ayuda en la lucha contra la pobreza, la emergencia climática, el empleo, el acceso a la salud, ayuda a personas mayores, el acompañamiento a ellas, la infancia o la atención a personas sin hogar. "Pretendemos que la ciudadanía se acerque, conozca lo que hacemos y de una manera cercana y dinámica participe y se sume también a Cruz Roja", asegura Linares.

El Día de la Banderita en Córdoba, en imágenes / A.J.González

La jornada se ha llevado a cabo en el bulevar del Gran Capitán, donde voluntarios, socios, empresas y alumnado de diferentes centros han participado en una acción para visibilizar la necesidad de ayuda urgente a personas y familias en situación de emergencia social. La habitual coreografía por parte de alumnado de la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba ha servido como simbólico pistoletazo de salida de la jornada, que incluye la mencionada cadena humana con la que desde Cruz Roja se pretende lanzar un mensaje de esperanza de que, "desde la unión, todos y todas podemos contribuir a un mundo mejor".

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha agradecido el trabajo de la asociación, pero ha puesto el foco en las administraciones, que "tenemos que estar, es fundamental que estemos tanto, desde el Gobierno de España hasta la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento" para completar la ayuda "que dan día a día a todas esas personas que están en riesgo de exclusión social". Asimismo, la delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento, Eva Contador, ha puesto en valor el trabajo del voluntariado porque "no hay nada que podamos hacer las administraciones, que podamos dotar económicamente a los proyectos si no tenemos esa base que es el voluntariado de Cruz Roja", que ha calificado como "personas excepcionales que están cuando se necesitan, cuando el resto de la ciudadanía lo pasa mal".