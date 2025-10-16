Hacemos Córdoba exige al alcalde que apueste por el deporte e invierta en las instalaciones municipales

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha pedido al alcalde de la ciudad que “reflexione” porque todavía “está a tiempo” de apostar decididamente por el deporte cordobés y por unas instalaciones públicas dignas, como el Pabellón de la Juventud o las de Azahara, cuyas licitaciones han quedado desiertas por la “inoperancia y la ineptitud” del equipo de gobierno del PP, incapaz de elaborar unos “pliegos atractivos” para que los proyectos puedan salir adelante. Desde Hacemos Córdoba entienden que el Ayuntamiento de Córdoba “debe dar un paso al frente y ofrecer una respuesta inmediata” a las demandas de los vecinos, que llevan años esperando la recuperación de estas infraestructuras deportivas.

El grupo municipal recuerda que no existen problemas económicos que impidan acometer las obras, ya que el propio alcalde “bate récords cada año en dinero sin ejecutar: el año pasado dejaron 37 millones de euros sin gastar, y todo apunta a que en 2025 superará esa cifra". “El Ayuntamiento tiene la posibilidad y la obligación de impulsar estos proyectos con recursos municipales”, señalan desde Hacemos Córdoba, subrayando que se trata de instalaciones esenciales para la vida de los barrios y para el fomento del deporte base.

Asimismo, el grupo municipal ha recordado que existen numerosas instalaciones deportivas al aire libre que requieren reformas integrales, y que en muchos barrios siguen sin existir equipamientos de este tipo, lo que genera una clara desigualdad entre distritos. “El Ayuntamiento debe garantizar servicios públicos de calidad también en materia deportiva, y eso pasa por invertir en infraestructuras accesibles, seguras y modernas”, añaden.

El Fontanar

Hacemos Córdoba también ha recordado su reivindicación para recuperar las antiguas piscinas de El Fontanar, un espacio que podría convertirse en la ciudad del deporte base de Córdoba, con una piscina olímpica de 50 metros y zonas para la práctica de disciplinas como las artes marciales o la natación, entre otras. Todas estas necesidades, sin embargo, no aparecen reflejadas en el presupuesto de 2026 del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), motivo por el que Hacemos Córdoba votó en contra de dicho presupuesto. Desde el grupo municipal insisten en que el alcalde “todavía está a tiempo de rectificar y demostrar que su gobierno tiene voluntad real de apostar por el deporte base, por los barrios y por unas instalaciones públicas a la altura de lo que merece Córdoba”.