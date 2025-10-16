El Ayuntamiento de Córdoba acondicionará El Arenal para los peroles de San Rafael

La decisión de la Junta de Andalucía de alargar la campaña de lucha contra incendios forestales y, por lo tanto, el plazo de prohibiciones para hacer fuegos en el monte dejará a los cordobeses sin poder celebrar los tradicionales peroles de San Rafael en espacios como el parque periurbano de Los Villares. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Córdoba anuncia que acondicionará el espacio del recinto ferial de El Arenal el próximo viernes 24 de octubre con esta finalidad y tal y como se ha hecho en otras ocasiones.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, lo confirmó este jueves a la prensa: "Ahora empezaremos a trabajar para ver si es posible prepararlo, porque también es verdad que este año cae bien, por así decirlo, en un viernes, con lo cual no nos coincide con el mercadillo ni con el fútbol", explicó. De este modo, el alcalde aseguró que como se ha hecho en anteriores ocasiones prepararán El Arenal "para que se pueda hacer uso de él".

En otras ocasiones, el Ayuntamiento ha instalado más contenedores y papeles y facilitado incluso la leña para los cordobeses que decidieron celebrar su perol en esta zona de la capital cordobesa, que por otro lado es ubicación recurrente de peroles en otras épocas del año y por las noches en verano.