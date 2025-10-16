Tras la prohibición de hacer fuego en el campo
El Ayuntamiento de Córdoba acondicionará El Arenal para los peroles de San Rafael
La Junta de Andalucía ha prolongado la campaña estival contra los incendios forestales
La decisión de la Junta de Andalucía de alargar la campaña de lucha contra incendios forestales y, por lo tanto, el plazo de prohibiciones para hacer fuegos en el monte dejará a los cordobeses sin poder celebrar los tradicionales peroles de San Rafael en espacios como el parque periurbano de Los Villares. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Córdoba anuncia que acondicionará el espacio del recinto ferial de El Arenal el próximo viernes 24 de octubre con esta finalidad y tal y como se ha hecho en otras ocasiones.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, lo confirmó este jueves a la prensa: "Ahora empezaremos a trabajar para ver si es posible prepararlo, porque también es verdad que este año cae bien, por así decirlo, en un viernes, con lo cual no nos coincide con el mercadillo ni con el fútbol", explicó. De este modo, el alcalde aseguró que como se ha hecho en anteriores ocasiones prepararán El Arenal "para que se pueda hacer uso de él".
En otras ocasiones, el Ayuntamiento ha instalado más contenedores y papeles y facilitado incluso la leña para los cordobeses que decidieron celebrar su perol en esta zona de la capital cordobesa, que por otro lado es ubicación recurrente de peroles en otras épocas del año y por las noches en verano.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores